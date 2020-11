Lors de son grand rendez-vous annuel de l’innovation, OPPO INNO DAY 2020, tenu le 17 novembre 2020 à Shenzhen, Chine, avec une conférence virtuelle mondiale, la marque leader sur le marché des smartphones et objets connectés, OPPO, a révélé ses dernières avancées majeures sous le thème « l’Internet des objets au service de l’expérience utilisateurs ».

OPPO a mis en avant sa nouvelle vision « au service de l’humain, pour un monde meilleur » en dévoilant pour la première fois sa stratégie de développement technologique « 3+N+X ». Elle a présenté aussi trois nouveaux concepts de produits : la paire de lunettes connectées en réalité augmentée – OPPO AR Glass 2021, le concept de smartphone à écran enroulable – OPPO X 2021 et l’application de réalité augmentée – OPPO CybeReal AR.

D’après Tony Chen, Fondateur et PDG d’OPPO la marque est déterminée à poursuivre une « innovation vertueuse » et à créer de meilleurs produits grâce à sa stratégie de développement technologique « 3+N+X ». Il a déclaré « Alors que la technologie fait partie intégrante de notre vie quotidienne, OPPO est convaincu que le développement technologique doit se faire au bénéfice de l’homme. Nous offrons la possibilité à nos utilisateurs de capturer la beauté du monde qui les entoure et à stimuler leur imaginaire pour tirer meilleur profit de leur vie. Ceci s’inscrit dans une démarche de long-terme afin d’anticiper les futurs besoins de nos utilisateurs ».

Dans cette stratégie « 3+N+X », le chiffre « 3 » fait tout d’abord référence aux trois capacités fondamentales nécessaires au développement d’un produit technologique à savoir le hardware, le software et les services cloud. Le « N » représente l’expertise existante d’OPPO en matière d’intelligence artificielle, la sécurité, la vie privée et l’interconnectivité. Enfin, le « X » fait référence à la capacité d’OPPO à se différencier, notamment grâce à la technologie de charge rapide VOOC qui améliore l’expérience utilisateurs au quotidien.

« Nous pensons qu’il est très important de renforcer ses capacités techniques, mais qu’il est davantage nécessaire de les intégrer à nos produits. À l’avenir, OPPO poursuivra sa stratégie de développement technologique afin d’améliorer la connectivité entre les personnes elles-mêmes, les utilisateurs et leurs appareils ainsi que l’homme avec son environnement, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de profiter des meilleurs avantages offerts par la technologie aujourd’hui », a déclaré Levin Liu, Vice-président et Directeur de l’Institut de recherche d’OPPO, lors de la conférence.

OPPO a présenté trois nouveaux concepts de produits qui explorent de nouvelles possibilités d’interaction entre l’homme et la technologie.

La paire de lunettes connectées en réalité augmentée

Avec la paire de lunettes OPPO AR Glass 2021, présentée en avant-première, le constructeur se lance pleinement dans l’exploration du monde digital. Adoptant un tout nouveau design fractionné, les lunettes de réalité augmentée AR Glass 2021 sont compactes et ultralégères (75% plus légère que la génération précédente) – et prennent en charge un grand nombre d’interactions naturelles notamment via un smartphone, ainsi que les interactions gestuelles et la localisation spatiale. Quant aux composants principaux, la paire de lunettes OPPO AR Glass 2021 intègre la technologie optique Birdbath qui lui procure une expérience résolument immersive. De plus, les lunettes AR Glass 2021 sont équipées de divers capteurs, dont deux caméras.

Un nouveau concept de smartphone à écran enroulable

OPPO X 2021 est le tout dernier concept de smartphone élaboré par l’équipe R&D d’OPPO en matière d’écran flexible, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus intuitive. Le smartphone intègre trois technologies principales propres à OPPO, telles que le moteur d’enroulement, la plaque 2 en 1 et le laminé d’écran haute résistance Warp Track.

Il est ainsi doté d’une conception rétractable offrant des possibilités de rangement pour les appareils photo, les batteries, les haut-parleurs et les antennes, permettant à l’écran OLED de 6,7 pouces de s’étendre jusqu’à 7,4 pouces, afin de s’adapter aux besoins en matière de divertissement.

Une application de réalité augmentée

L’application CybeReal AR alimentée par la technologie de calcul spatial en temps réel permet une localisation et une reconnaissance de scène de haute précision. Soutenue par les trois technologies fondamentales d’OPPO, à savoir la reconstruction précise du monde aux centimètres, la localisation de haute précision en temps réel et OPPO Cloud, elle enrichit la perception de l’utilisateur et sa compréhension du monde réel.