Active en Tunisie depuis l’année 2018, OPPO, la marque mondiale leader d’appareils intelligents, fête ce mois-ci (octobre), sa troisième année de présence sur le marché tunisien. Un programme spécial de festivités, d’animation sur les lieux de vente et de jeux en ligne a été concocté.

Mettant en avant sa connexion émotionnelle avec ses consommateurs, OPPO a lancé, lundi 25 octobre 2021, la célébration de son 3ème anniversaire, sous le slogan «سنين لمّتنا وبالتّبسيمة فرحتنا 3 ».

Tout au long de cette célébration, vous pouvez vous rendre sur la plateforme web dédiée https://www.oppodeals.com/ à partir du 25 octobre jusqu’au 7 novembre 2021 pour tenter de gagner des smartphones OPPO ou encore des consoles de jeu.

Et afin de remercier ses fans pour leur soutien et leur fidélité durant ces trois dernières années, la marque a mis à leur disposition, de nombreux jeux et challenges sur ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram et TikTok) pour leur permettre de gagner de nombreux cadeaux, prix et lots.

OPPO a aussi manifesté son intérêt à rendre le sourire aux personnes nécessiteuses en s’engageant à faire un don et à réserver un pourcentage lors de tout achat d’un smartphone A94 ou Reno5 durant cette période. Cette action de responsabilité sociale prendra forme sur https://www.oppodeals.com/ et sera annoncée ultérieurement.

Leader mondial en termes d’innovation et de technologies connectées, OPPO a augmenté rapidement sa présence, ces dernières années, sur les différents continents, notamment en Europe, dans la région arabe et en Afrique.

