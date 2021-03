Anker, FAW-Volkswagen et NXP officialisent leur partenariat avec OPPO afin d’intégrer la technologie de recharge rapide VOOC au secteur automobile, à l’espace public et à de nouveaux appareils

D’après OPPO, l’innovation et l’humain sont les deux forces motrices de son développement. La marque leader sur le marché mondial des smartphones et des objets connectés, cherche en effet à faire avancer les technologies afin qu’elles apportent à chacun des expériences exceptionnelles.

Depuis des années, OPPO a commencé à bâtir des partenariats avec d’autres grandes entreprises visionnaires et des collaborations mondiales, dans un processus « gagnant-gagnant », afin que ses innovations atteignent le plus grand nombre possible de personnes. OPPO a sélectionné les meilleures entreprises, avec les meilleurs esprits, dans plusieurs secteurs et industries.

Les technologies pour transformer le monde

Renforçant sa politique de recherche-développement, OPPO a investi 7 milliards de dollars américains sur trois ans afin de développer des technologies de pointe et créer des produits inégalés. Outre la fabrication des smartphones, la marque compte ainsi élargir son portefeuille de produits pour inclure des technologies et des innovations intelligentes plus larges qui aident les gens à la maison, au travail et en déplacement. OPPO a construit des écosystèmes dans trois domaines particuliers : la charge rapide, la technologie 5G et l’internet des objets.

The Flash Initiative : OPPO entre dans une nouvelle ère

Lors du dernier Mobile World Congress 2021 à Shanghai, OPPO a annoncé le lancement de son nouveau projet baptisé : The Flash Initiative. VOOC, la technologie de recharge propriété d’OPPO sera ainsi développée, dans le monde, sous licence avec des entreprises visionnaires. Parmi ces nouveaux partenaires, on trouve FAW-Volkswagen, Anker et NXP, leaders dans les domaines de l’automobile, de la recharge mobile et des puces informatiques. Chacun d’eux touche les consommateurs dans des environnements où ils ont souvent besoin de recharger leurs appareils : à la maison, en voiture et dans les espaces publics. Chaque partenaire travaillera avec des dessins techniques exclusifs développés par OPPO, qui a déposé à ce jour plus de 2 950 brevets de recharge flash, dont plus de 1 400 déjà délivrés.

Le laboratoire de certification technologique CTTL (China Telecommunication Technology Laboratory) sera chargé de tester et de certifier tous les produits partenaires équipés VOOC. Le CTTL a aussi ouvert la voie en établissant des normes de sécurité en matière de recharge rapide et a accordé à OPPO cinq étoiles pour sa technologie VOOC.

OPPO accélère ses innovations VOOC

Lancée en 2014, la technologie VOOC équipe déjà plus de 30 modèles de smartphones et permet à plus de 175 millions d’utilisateurs dans le monde de bénéficier d’une expérience de recharge ultra rapide.

Parmi les blocs de recharge déjà disponibles, on peut citer :

– Le minuscule chargeur 50W Mini SuperVOOC, compatible avec smartphones, tablettes et ordinateurs portables – pour se faire oublier dans la poche avec ses 10,05 mm d’épaisseur et 82,2 mm de longueur.

– Le chargeur sans fil AirVOOC 65W, qui peut alimenter une batterie de smartphone de 4 000 mAh en seulement 30 minutes.

– Le chargeur flash 125W qui peut aussi charger entièrement la batterie en 20 minutes seulement.

Chaque bloc utilise une charge à basse tension avec une structure à deux cellules et est équipé de plusieurs pompes de charge et de capteurs de température pour réguler automatiquement la tension et dissiper la chaleur.

De nouveaux partenaires mondiaux

L’objectif commun des nouveaux partenaires d’OPPO est de faciliter l’accès à une recharge rapide dans n’importe quel scénario de la vie quotidienne, en donnant aux consommateurs une technologie pouvant simplifier et améliorer de nombreux usages.

– Anker, l’une des marques mondiales d’électronique les plus connues, conçoit des produits innovants allant des banques d’alimentation aux chargeurs, mais également des aspirateurs aux écouteurs. En travaillant avec OPPO, Anker permettra d’apporter la recharge rapide à des millions de personnes.

– FAW-Volkswagen, l’entreprise commune entre le groupe FAW et le groupe Volkswagen, intégrera la technologie de recharge d’OPPO dans les voitures Volkswagen fabriquées en Chine, transformant ainsi l’expérience automobile du conducteur comme celle des passagers.

– Le fabricant de puces NXP apporte des solutions intelligentes et connectées à toute une série de secteurs, des villes intelligentes à l’industrie en passant par l’automobile, le smartphone et la maison. S’appuyant sur une relation de longue date, NXP va mettre en œuvre plusieurs brevets détenus par OPPO afin d’intégrer la recharge VOOC à ses cartes de circuits imprimés. Cela signifie que la recharge rapide pourra être plus facilement intégrée dans de nouvelles applications automobiles, dans l’espace public ou dans l’industrie.

OPPO a par ailleurs octroyé une licence de ses conceptions brevetées et accordé des brevets à une quarantaine d’entreprises de plusieurs secteurs et industries. OPPO espère permettre aux gens d’utiliser leurs appareils quand ils le souhaitent, comme ils le souhaitent, grâce à une

charge plus rapide pour tous. Sa philosophie est de créer des technologies innovantes et enrichir la vie quotidienne des gens du monde entier.

