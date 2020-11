OPPO vient d’organiser, mardi 17 novembre 2020, son événement annuel « INNO DAY 2020 » à Shenzhen, en Chine, couplé à une conférence internationale virtuelle, dévoilant trois nouveaux concepts de produits innovants.

Sous le thème « Leap into future », l’événement a révélé les dernières réflexions et avancées d’OPPO à l’ère de l’Internet de l’expérience.

Tony Chen, fondateur et CEO d’OPPO, ainsi que Levin Liu, vice-président d’OPPO et directeur de l’OPPO Research Institute, ont prononcé des discours introductifs annonçant des mises à jour sur la vision technologique et la philosophie commerciale de la société pour la nouvelle ère, en dévoilant trois nouveaux concepts de produits révolutionnaires.

Lancé pour la première fois en 2019, OPPO INNO DAY est devenu un événement annuel phare permettant à OPPO de partager ses dernières informations technologiques clés tout en explorant les possibilités des technologies futures. L’année dernière, OPPO a avancé l’idée d’Internet of Experience. Un certain nombre de produits, tels que la montre intelligente, les CPE 5G et les lunettes AR ont été dévoilées outre des réalisations innovantes passionnantes dans le domaine du chargement rapide sans fil, la 5G, l’imagerie et l’optimisation logicielle.

En 2020, des technologies encore plus innovantes ont été présentées, dans une première mondiale. Nous y reviendrons.