OPPO vient d’annoncer la sortie officielle de son nouveau système de gestion intégrale des couleurs ”full-path”, qui intégrera la nouvelle série de smartphones Find X3 en 2021. Ce système de gestion des couleurs d’OPPO est le tout premier sur Android à prendre en charge la nouvelle norme DCI-P3 et la profondeur de couleur 10 bits pour la capture des clichés, le stockage des images et l’écran. Il offre également une expérience visuelle remarquable grâce à une reproduction des couleurs de manière très précise et authentique.

« La couleur stimule notre créativité et affecte notre perception de la réalité. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’améliorer chaque aspect du système de gestion des couleurs d’OPPO pour sublimer le rendu des images au quotidien » déclare Bai Lang, chef de produit chez OPPO. « Basé sur les performances exceptionnelles du Find X2 Pro en matière de couleurs, le nouveau système de gestion full-path a été méticuleusement développé pour prendre en charge une profondeur des couleurs de 10 bits et le format HEIF. Notre objectif est de fournir à nos utilisateurs une expérience homogène des couleurs et de permettre aux créateurs de contenus d’explorer, capturer et s’exprimer pleinement » a-t-il ajouté.

Etendre les limites de la représentation visuelle

Convaincus que les tendances futures résident dans une plus large palette et une plus grande profondeur de couleurs, les ingénieurs Recherche & Développement d’OPPO ont réalisé un travail conséquent en matière de reproduction des couleurs. Le nouveau système est une solution qui couvre toutes les étapes de l’acquisition d’images – calcul, codage, stockage, décodage et affichage – et prend en charge le format HEIF avec une grande profondeur de couleur de 10 bits et basé sur l’espace de couleurs DCI-P3.

Le système adopte également un algorithme et des composants optimisés pour la reconnaissance des couleurs lors de la prise de vue. Les ingénieurs R&D d’OPPO ont développé des algorithmes dans les domaines de la correction de la distorsion, de la réduction du bruit et de la résolution.

OPPO sera aussi capable de gérer les capteurs dotés du mode HDR Digital Overlap (DOL). Cette technologie, qui permet de synthétiser différentes conditions d’exposition en une, préserve des couleurs et des contrastes éclatants même à contre-jour.

Une fois le bon matériel développé, l’étalonnage devient également un des facteurs importants. La procédure de calibrage d’écran d’OPPO permet une précision des couleurs, de qualité numérique à environ 0,4 JNCD, ce qui permet d’obtenir un affichage toujours précis. D’autre part, l’algorithme propre à OPPO garantit la compatibilité de la gamme de couleurs en ajustant le DCI-P3 avec le point blanc D65 au centre de l’espace de couleur.

Par rapport à la profondeur de couleur de 8 bits, la profondeur 10 bits atténue les artifices visuels provoqués par des écarts de couleurs. La profondeur 10 bits améliore ainsi le dégradé de couleurs pour décupler la qualité du visuel pendant la création et la retouche. Par ailleurs, avec une taille moyenne environ 50% inférieure à celle d’une image JPEG, le puissant format HEIF prend pleinement en charge une grande variété de fichiers, tels que les images statiques, les fichiers Exif, les informations de profondeur et les vidéos dynamiques, donnant à l’utilisateur plus de liberté dans la création. De plus, HEIF peut encore être développé pour assurer la compatibilité en matière de très haute profondeur de couleurs.

Une correction personnalisée des couleurs

Tony Chen, Fondateur et PDG d’OPPO, s’est récemment exprimé lors de la conférence annuelle OPPO INNO DAY 2020 à Shenzhen afin de partager la vision technologique d’OPPO centrée sur l’humain, pour un monde meilleur.

Grâce à une gestion des couleurs précise et personnalisée, OPPO vise à offrir aux utilisateurs une expérience visuelle intuitive et authentique, permettant de découvrir le monde et de saisir la vie dans ses nuances les plus fascinantes.

En 2018, l’équipe d’ingénieurs R&D d’OPPO a pris conscience des défis auxquels sont confrontés les utilisateurs de smartphones présentant des anomalies de perception des couleurs. L’équipe a ainsi effectué une recherche spécifique sur la correction des couleurs afin d’apporter à un grand nombre d’utilisateurs une meilleure expérience visuelle.

Grâce à une étude quantitative et qualitative de grande échelle menée avec des personnes présentant un daltonisme, OPPO a ainsi créé la solution de correction des couleurs 2.0.

OPPO s’est aussi associée avec l’université du Zhejiang dans le but de trouver une solution optimale à la correction des couleurs avec des échantillons d’utilisateurs potentiels et une quantification précise du test de vision des couleurs.

Le Dr Luo Ming, professeur de sciences de la couleur et de l’image à l’université, a déclaré : « Aujourd’hui, l’être humain est au centre de nos préoccupations et en tant qu’entreprise, il est de notre devoir de proposer des offres plus personnalisées en fonction des individus. Ainsi, le système de correction des couleurs du futur sera nécessairement centré sur l’utilisateur. Celui-ci pourra créer un affichage unique, en le personnalisant grâce à la palette du smartphone ainsi qu’en testant et en calibrant le système ».

Pour OPPO, ce sont des années d’innovation qui ont conduit à de nouveaux sommets et de nouvelles formes d’expression en matière d’écran et d’affichage sur smartphone.

Le système de gestion full-path des couleurs sera introduit en 2021 sur la série Find X3, la gamme la plus exclusive d’OPPO.

(Vus 21 fois, 1 visites Aujourd'hui)