OPPO, marque mondiale leader d’appareils intelligents, a dévoilé récemment toute une série d’innovations technologiques dans le domaine de l’imagerie des smartphones, axées sur l’amélioration des capteurs, des modules et des algorithmes. Ces innovations OPPO comprennent : un capteur RGBW (rouge, vert, bleu, blanc) dernière génération, un zoom optique continu 85-200 mm, une technologie de stabilisation optique d’image (OIS) sur cinq axes et une caméra sous l’écran dernière génération, ainsi qu’une série d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA). Grâce à ces nouvelles technologies, OPPO a réalisé de formidables avancées en matière d’imagerie pour smartphones.

Le capteur RGBW dernière génération d’OPPO améliore la sensibilité ISO et les performances chromatiques. Il améliore considérablement la sensibilité ISO grâce à l’introduction de sous-pixels blancs (W) supplémentaires, d’une technologie DTI révolutionnaire et de l’algorithme de pixels « 4 en 1 » développé en interne par OPPO. Il permet ainsi de capturer 60 % de lumière en plus par rapport à ses prédécesseurs, tout en réduisant le bruit de 35% pour offrir une plus grande clarté et netteté des images dans des conditions de faible luminosité. Il est aussi capable de rendre les portraits plus expressifs, aussi bien en photo qu’en vidéo, en améliorant la peau, la texture et le contraste. Ce nouveau capteur sera commercialisé dans les produits OPPO à partir du quatrième trimestre 2021.

Le nouveau module du zoom optique continu 85-200 mm d’OPPO permet un agrandissement extrêmement fluide, tandis que le système de stabilisation OIS sur cinq axes garantit une plus grande netteté des clichés. Les innovations introduites prennent en charge le zoom optique continu à des distances focales équivalentes comprises entre 85 mm et 200 mm, capturant des images nettes à chaque niveau de grossissement, des portraits en gros plan aux paysages lointains, sans avoir besoin de recadrer. Les utilisateurs bénéficient d’une transition fluide sur toute l’amplitude du zoom optique continu, avec une qualité d’image comparable à celle d’un appareil photo professionnel.

La stabilisation OIS sur cinq axes est aussi une autre innovation OPPO. Elle permet au processeur du système de recevoir les données de mouvement du gyroscope, de les analyser et de les dissocier à l’aide d’algorithmes. Les données sont ensuite transmises aux deux composants mobiles : l’objectif et le capteur d’images, qui sont respectivement actionnés par des moteurs à roulements à billes et des alliages à mémoire de forme. Le système de stabilisation OIS sur cinq axes d’OPPO sera commercialisé dans les produits OPPO à partir du premier trimestre 2022.

OPPO a également présenté sa solution de caméra sous-écran dernière génération pour les futurs smartphones. La géométrie des pixels novatrice garantit un affichage 400 ppi de haute qualité dans la zone de la caméra sous-écran. Avec son câblage transparent et son nouveau design, elle permet d’obtenir un affichage beaucoup plus net et une expérience visuelle uniforme.

Les algorithmes développés en interne par OPPO prennent en charge la caméra sous-écran dernière génération pour offrir l’équilibre parfait entre qualité de l’écran et qualité de la caméra. L’institut de recherche américain d’OPPO a en effet développé une série d’algorithmes d’imagerie d’IA – réduction de la diffraction, anti-condensation, HDR (imagerie à grande dynamique), AWB (balance automatique des blancs), et ce pour mieux optimiser la qualité des images de la caméra sous-écran. OPPO a équipé ses modèles de réduction de la diffraction avec l’IA en utilisant des dizaines de milliers d’images pour atténuer les problèmes causés par la diffraction de la source de lumière et permettre à l’utilisateur de capturer des images plus nettes et plus naturelles.

OPPO renforce ses capacités mondiales en R&D en vue de répondre à l’évolution constante de la demande des utilisateurs du monde entier en matière d’imagerie. OPPO possède actuellement 6 instituts de recherche, 5 centres de R&D, ainsi que des dizaines de laboratoires d’imagerie à travers le monde, notamment le nouveau laboratoire d’imagerie d’Hyderabad, en Inde et celui de Yokohama, au Japon, responsable de la création d’un certain nombre de technologies d’imagerie développées en interne par OPPO que l’on retrouve dans la série Reno.

À l’avenir, OPPO continuera de se concentrer sur la mise en œuvre de technologies d’imagerie développées en interne et de renforcer sa coopération avec ses partenaires du secteur afin d’améliorer encore davantage l’expérience utilisateur.

