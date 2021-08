OPPO, la marque mondiale leader d’appareils intelligents, vient de dévoiler, le 04 août 2021 en Chine, la nouvelle génération de sa technologie USC : la caméra sous-écran pour les nouveaux smartphones, qui a été perfectionnée pour offrir une expérience visuelle en plein écran encore plus immersive.

En combinant innovation matérielle et algorithmes d’Intelligence Artificielle (IA) propres à OPPO, la nouvelle solution place discrètement la caméra frontale sous l’écran du smartphone et maintient l’intégrité et la compacité de l’écran, à la fois pendant l’utilisation ou en mode de veille. Une expérience utilisateur exceptionnelle avec un équilibre parfait entre qualité d’écran et qualité d’image de la caméra.

Cette solution innovante résout plusieurs défis techniques et de production qui caractérisent ce type de technologie depuis le début de son développement. Les avancées comprennent un affichage optimisé de l’écran sur lequel la caméra est placée, une amélioration de la qualité d’image qui était auparavant compromise par l’obstruction de l’affichage ainsi qu’une fiabilité et une durabilité améliorées du produit. OPPO est ainsi en mesure de porter l’expérience de visionnage en plein écran à des niveaux avancés.

La solution de caméra sous-écran de la nouvelle génération introduit des innovations à la fois dans la conception de l’affichage et dans les algorithmes d’IA :

Géométrie de pixels innovante : la nouvelle solution réduit la taille de chaque pixel sans en diminuer le nombre, garantissant ainsi un affichage de haute qualité à 400 PPI même dans la zone de la caméra.

la nouvelle solution réduit la taille de chaque pixel sans en diminuer le nombre, garantissant ainsi un affichage de haute qualité à 400 PPI même dans la zone de la caméra. Câblage transparent et nouveau design : OPPO remplace le câblage d’écran traditionnel par un matériau transparent innovant. Combiné à un processus de fabrication de haute précision qui réduit la largeur du câblage de 50%, l’écran offre une expérience visuelle plus fluide et de haute qualité.

OPPO remplace le câblage d’écran traditionnel par un matériau transparent innovant. Combiné à un processus de fabrication de haute précision qui réduit la largeur du câblage de 50%, l’écran offre une expérience visuelle plus fluide et de haute qualité. Meilleur contrôle de la précision, de la couleur et de la luminosité de l’écran : contrairement à la norme industrielle actuelle qui utilise 1 circuit pour piloter 2 pixels “1-à-2” dans la zone de l’écran au-dessus de la caméra, OPPO présente une nouvelle solution “1 à 1” où chaque circuit ne pilote qu’un pixel. Ceci, combiné à une technologie de compensation algorithmique précise, permet de contrôler avec précision la chromaticité et la luminosité de l’ensemble de l’écran avec un écart

d’environ 2%. Même lors d’utilisations telles que la lecture des livres électroniques, la consultation d’actualités ou la navigation avec des cartes géographiques, cette technologie pionnière permet un affichage précis des polices les plus petites et une meilleure conservation et représentation des détails textuels et des couleurs, pour une expérience encore plus engageante.

Plus de fiabilité et de durabilité : avec l’introduction du circuit “1-1” et un algorithme d’optimisation dédié, la nouvelle solution est capable de fournir une compensation d’affichage dans la zone de la caméra sous l’écran, améliorant sa résistance jusqu’à 50 %.

Quant à la caméra, les instituts de recherche américains d’OPPO ont développé une série d’algorithmes d’imagerie d’IA – y compris la réduction de diffraction, HDR et AWB – pour réduire certains des effets secondaires négatifs généralement trouvés dans les caméras sous-écran, telles que les images floues et les reflets. OPPO a également formé son modèle de réduction de la diffraction de l’IA, en utilisant des dizaines de milliers d’images pour contrôler les problèmes causés par la lumière, permettant aux utilisateurs de capturer des images plus claires et plus naturelles.

Alors que la demande des consommateurs ne cesse de croître pour des rapports écran/corps plus grands et de nouveaux formats de smartphones, OPPO a beaucoup investi dans la recherche et le développement dans ces domaines. OPPO a publié trois générations de solutions de caméras sous-écran à ce jour depuis le début du développement de la technologie en 2018, en déposant plus de 200 brevets connexes dans le processus. En 2020, OPPO a également contribué au développement de la technologie avec la soumission de ses premières normes proposées pour la technologie des caméras sous-écran à la Commission électrotechnique internationale (CEI). La proposition soumise comprenait des recommandations pour 7 mesures techniques clés, notamment la transmission, la réflectance, l’uniformité, la correction gamma, le décalage des couleurs et la diminution de la luminosité de l’affichage.

OPPO poursuivra ses travaux de recherche et développement sur la conception matérielle et les capacités de traitement algorithmique afin d’optimiser davantage sa technologie de caméra sous-écran dans le but ultime de rendre cette solution innovante, plus attrayante et complète pour les utilisateurs du monde entier.

