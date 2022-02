OPPO vient d’annoncer sa participation au Mobile World Congress (MWC 2022) à Barcelone du 28 février au 3 mars 2022 sur le thème « Shape the Future » (Façonner l’avenir).

De nouveaux produits et technologies à succès seront dévoilés

En tant qu’entreprise technologique qui excelle dans la technologie 5G, OPPO présentera un tout nouveau produit de connectivité et dévoilera ses derniers produits phares au MWC. OPPO exposera aussi plusieurs technologies de téléphonie mobile à la pointe de l’industrie et les réalisations de ses recherches sur la réalité augmentée et les réseaux 5G.

Au prochain salon MWC de Barcelone, OPPO offrira au public une expérience riche, diversifiée et interactive, à travers la mise en place de cinq grands espaces d’exposition sur son stand : « Brand », « Flagship », « Smartphone Technology », « 5G » et « AR Ecosystem ». De plus, OPPO créera de nouveau un espace virtuel pour les passionnés de technologies du monde entier. Ainsi, les utilisateurs qui ne peuvent pas participer physiquement peuvent toujours suivre l’événement d’OPPO via leurs appareils intelligents à tout moment et n’importe où.

OPPO organisera une présentation principale le 28 février 2022 à 15h00 (heure d’Europe centrale) qui sera transmise via une diffusion en direct sur sa chaîne officielle YouTube.

Forte présence sur le marché mondial

En 2021, OPPO a continué de croître régulièrement sur le marché mondial. Occupant la 4ème position mondiale avec une croissance annuelle de 22%, OPPO a également connu une croissance rapide sur de nouveaux marchés en Europe occidentale et en Amérique latine. Après le lancement du premier téléphone mobile commercial 5G en Europe en 2019, OPPO a également lancé l’année dernière le premier téléphone mobile prenant en charge le réseau autonome 5G SA en Europe.

Des mesures pour la durabilité

OPPO continue à investir dans les recherches et la technologie durable pour une vie saine et respectueuse de l’environnement. En 2021, OPPO a commencé à promouvoir la réduction du plastique et les emballages légers sur le marché européen, réduisant ainsi près de 95% de l’usage du plastique dans ses matériaux d’emballage de smartphones. Pendant le MWC, OPPO partagera ses efforts en matière de développement durable en tant qu’entreprise citoyenne.

OPPO annonce un partenariat stratégique dans l’imagerie mobile avec Hasselblad

La marque technologique mondiale OPPO a aussi annoncé un partenariat de trois ans avec Hasselblad, le légendaire fabricant d’appareils photo, et ce afin de co-développer des technologies de caméras de pointe pour la série phare Find X d’OPPO. Les deux marques se concentreront sur les percées de la science des couleurs pour créer une expérience d’imagerie mobile améliorée.

Depuis l’intégration d’OPPO et OnePlus, les ressources de recherche-développement entre les deux marques ont été combinées pour maximiser l’efficacité et améliorer l’expérience utilisateur. OPPO est ravi de hisser ce partenariat stratégique au niveau de l’entreprise pour les marques OPPO et OnePlus.

Construire des systèmes d’imagerie de premier plan capables de fournir une expérience de photographie mobile de classe mondiale est une stratégie clé pour OPPO afin de proposer une expérience de smartphones haut de gamme de nouvelle génération. Suite au lancement du premier NPU d’imagerie développé par OPPO, MariSilicon X, OPPO s’engage davantage à créer une expérience photographique de classe mondiale grâce à sa coopération avec Hasselblad.

En commençant par les améliorations logicielles pour le réglage des couleurs naturelles, ce partenariat de trois ans améliorera encore la solution d’étalonnage des couleurs et visera à établir la nouvelle référence en matière de performances de couleur de l’appareil photo des smartphones, offrant une performance de couleur naturelle cohérente pour les téléphones mobiles OPPO afin de couvrir tous les scénarios de prise de vue.

Le résultat de cette collaboration sera introduit pour la première fois dans la prochaine génération de la série phare Find X d’OPPO au premier trimestre 2022.

