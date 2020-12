OPPO, marque leader au niveau mondial des appareils mobiles et connectés et Qualcomm, géant mondial des puces et des processeurs, ont convenu de renforcer leur partenariat stratégique pour accélérer le déploiement de la 5G dans le monde.

Lors du dernier grand salon international des technologies de Berlin (IFA 2020), dont la majorité des activités se sont déroulées virtuellement, Tony Chen, fondateur et CEO d’OPPO a été invité à une conférence-vidéo internationale tenue par Qualcomm et a souligné l’historique des relations étroites entretenues entre les deux marques et leur volonté à poursuivre leurs efforts en matière de déploiement mondial de produits 5G.

« OPPO et Qualcomm ont noué un partenariat de longue date, avec des relations étroites et de confiance », a déclaré Tony Chen, Fondateur et CEO OPPO, en précisant « Nous avons collaboré ensemble sur le développement de smartphones, mais également dans d’autres domaines. Cette année, nous avons lancé en Europe et à l’international, plusieurs smartphones et produits connectés, tel que le CPE 5G, équipés du processeur Snapdragon de Qualcomm, offrant ainsi aux utilisateurs plus de choix parmi les produits et les expériences 5G. À l’avenir, OPPO continuera à s’associer à Qualcomm pour promouvoir l’utilisation commerciale à grande échelle des produits 5G dans le monde entier ».

Accélérer l’adoption mondiale de la 5g

Lors de la transition de la 3G à la 4G, OPPO et Qualcomm ont développé un partenariat solide, créant avec succès de nombreux smartphones appréciés des utilisateurs du monde entier. En poursuivant leur expansion sur d’autres marchés internationaux, ils ont ainsi apporté leurs meilleurs produits, services et expériences aux utilisateurs de différents pays et régions.

En 2018, avec le lancement de la 5G, OPPO a été la première entreprise à rejoindre la « 5G Pioneer Initiative » de Qualcomm. En mai 2018, OPPO et Qualcomm ont réussi la démonstration du premier appel vidéo 5G au monde utilisant la technologie de lumière structurée 3D. Cet appel a montré l’importance des expérimentations 5G.

En février 2019, OPPO s’est associée à Qualcomm lors du MWC 2019 pour organiser le premier livestream au monde diffusé sur Weibo à partir d’un smartphone grâce à la puissance du réseau 5G. Cette expérimentation a mis en lumière les bénéfices de la 5G : une communication hautement fiable, à haut débit et avec très peu de latence.

En avril 2019, OPPO a officiellement lancé l’OPPO Reno 5G, premier smartphone 5G disponible sur le marché en Europe, équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 855, offrant ainsi aux utilisateurs du monde entier une expérience 5G ultime pour la vidéo, la photographie et les jeux.

En 2020, le partenariat entre OPPO et Qualcomm s’est élargi pour inclure les produits CPE et les montres connectées. Les deux partenaires ont également lancé une gamme de produits connectés équipés de puces Qualcomm Snapdragon.

Un nouvel écosystème de connectivité intelligente

En tant que pionnier de la 5G, OPPO dispose d’un savoir-faire technologique et d’une reconnaissance sur le marché, rendus possible grâce à ses investissements en matière de Recherche-Développement concernant les normes de communication 5G, les brevets industriels, les produits et l’exploration de nouvelles applications 5G. À l’avenir, OPPO continuera à maintenir des liens étroits avec des partenaires industriels du monde entier, d’accélérer le déploiement des produits 5G à l’international et à promouvoir le développement des normes, des technologies et des applications 5G.

OPPO a déjà soumis plus de 3000 propositions de normes à l’organisme de normalisation 3GPP, ce qui en fait l’un des fabricants de smartphones les plus influents participant à l’établissement des standards de la 5G. En juin 2020, OPPO a déposé plus de 3100 demandes de famille de brevets dans le monde et a déclaré plus de 1000 brevets 5G auprès de l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI).

Avec l’intégration de la connectivité 5G, sur l’ensemble de ses deux séries de smartphones, OPPO Find X2 et Reno 4, OPPO rend la 5G accessible aux utilisateurs avec des gammes de prix différentes pour répondre aux différents besoins.

OPPO a pour ambition d’offrir aux utilisateurs une expérience technologique complètement intégrée. Elle utilisera les connaissances développées sur ses smartphones tels que la 5G, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l’intégration de l’IoT pour explorer davantage d’applications possibles pour les produits 5G, comme par exemple les jeux de réalité augmentée et la réalité virtuelle sur le cloud et lancer de nouveaux appareils connectés tels que le CPE 5G et la montre connectée OPPO Watch.

Afin d’accélérer le développement commercial et l’adoption de la 5G, 74 opérateurs au total dans le monde entier se sont associés à OPPO pour participer à l’initiative « OPPO 5G Landing » visant à démocratiser la 5G et ses produits sur l’ensemble des marchés. Ce regroupement offrira une expérience unique en matière de 5G aux utilisateurs du monde entier.

Alors que l’ère de la connectivité intelligente émerge, OPPO continuera à accélérer ses investissements dans les technologies de pointe, comme la 5G, l’Intelligence Artificielle, la Réalité Augmentée et le Big data.

Reposant sur des valeurs fondamentales de sa culture «Benfen», OPPO respectera toujours les règles et les normes du marché dans le développement du commerce mondial. Cependant, afin d’obtenir une solution gagnant-gagnant pour tous, OPPO travaillera aux côtés d’autres partenaires de la chaîne industrielle mondiale avec un regard particulièrement tourné sur les innovations en matière de technologie 5G.

OPPO et ses partenaires visent à fournir à leurs utilisateurs une expérience technologique unique, rapide, pratique et collaboreront à la construction d’un nouvel écosystème de connectivité intelligente.

