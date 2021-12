OPPO vient de dévoiler son premier smartphone flagship pliable, l’OPPO Find N. Fruit de quatre années de recherches et de six générations de prototypes, l’OPPO Find N apporte une nouvelle approche de la flexibilité et vous offre une nouvelle expérience authentique.

Pete Lau, directeur des produits d’OPPO, a déclaré : « Avec OPPO Find N, nous vous offrant une nouvelle perception de votre smartphone qui démocratise les appareils pliables afin de les rendre accessibles à un public plus large. OPPO a consacré son temps et son énergie pour vous proposer le meilleur smartphone pliable et créer un nouvel appareil qui répond aux besoins des utilisateurs ».

OPPO Find N, qui se distingue par son design ergonomique, sera disponible en Chine à partir du 23 décembre 2021 en trois couleurs distinctes: noir, blanc et violet.

Caméras

L’OPPO Find N est muni de trois caméras pour des photos et des vidéos de haute qualité. Il intègre un capteur principal Sony IMX 766 de 50 MP, un objectif ultra-large de 16 MP et un téléobjectif de 13 MP, ainsi que des caméras selfie sur les écrans intérieur et extérieur. Associé au mode FlexForm, l’OPPO Find N offre aux utilisateurs une expérience inédite de la photographie avec un logiciel personnalisé pour exploiter au maximum le facteur de forme pliable.

La charnière de flexion de l’OPPO Find N permet à l’appareil de servir de trépied, faisant de lui un gadget compact et léger pour des scénarios d’imagerie avancés. Par exemple, le mode FlexForm rend l’imagerie time-lapse 4K HD facile et mains libres à tout angle entre 50 et 120 degrés, tandis que trois modèles dans le mode time-lapse – traînées lumineuses, ciel nocturne, soleil et nuages – optimisent les paramètres photo et vidéo en un clic pour une astrophotographie captivante et créative. Lorsque l’appareil est incliné à un angle inférieur à 60 degrés, l’écran déplace automatiquement l’aperçu de l’image vers l’affichage inférieur pour faciliter la configuration de votre prise de vue.

L’OPPO Find N vous offre la possibilité d’une part d’utiliser le grand écran intérieur immersif pour prendre efficacement des photos, et d’autre part de visualiser, partager ou supprimer votre photo. Lorsque vous prenez des photos avec l’écran déplié, vous pouvez utiliser les écrans intérieur et extérieur pour que vous et votre sujet puissiez pré-visualiser la photo simultanément.

La caméra arrière plus performante peut être utilisée pour prendre des selfies de qualité, en utilisant l’écran de couverture pour pré-visualiser l’image. Les selfies peuvent également être pris en un geste de la main, ce qui vous permet de rester dans le cadre sans avoir à appuyer sur le déclencheur.

Écran Serene Display

L’écran Serene de 12 couches Display customisé d’OPPO offre une excellente protection et une grande durabilité. Il fonctionne grâce à la charnière Flexion pour une expérience pliable en toute sérénité. L’écran comprend une couche de 0,03 mm de Flexion UTG (verre ultra-fin), comparé à 0,6 mm de verre ordinaire pour les smartphones, ce qui lui permet de se plier facilement tout en offrant une forte durabilité. L’écran Serene Display est également très fiable, avec sa capacité à être plié plus de 200 000 fois tout en conservant une expérience de pliage globalement fluide avec quasiment aucun pli, comme le vérifie TUV. L’écran intérieur utilise un affichage LTPO avec une technologie intelligente de taux de rafraîchissement dynamique qui s’adapte au taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz en fonction du contenu que vous regardez. L’écran intérieur prend également en charge un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 1 000 Hz. L’écran intérieur utilise un affichage LTPO avec une technologie intelligente de taux de rafraîchissement dynamique qui s’adapte au taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz en fonction du contenu que vous regardez. L’écran intérieur prend également en charge un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 1 000 Hz. Les deux écrans offrent 10 240 niveaux de luminosité automatiques, avec une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits.

De la nécessité, OPPO crée la nouveauté

L’OPPO Find N réunit une technologie de pointe et une qualité exceptionnelle pour une expérience pliable de qualité supérieure, offrant un smartphone compact, fonctionnel dès qu’il est plié et un écran paysage intuitif et immersif lorsqu’il est déplié.

Performances

L’OPPO Find N est équipé du Qualcomm® Snapdragon™ 888, ainsi qu’une RAM de 12 Go LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Une grande batterie de 4 500 mAh offre une autonomie H24, tandis que la charge flash SUPERVOOC de 33W est optimisée pour atteindre 55 % en 30 minutes et à 100 % en 70 minutes. Il est également doté de la recharge sans fil AIRVOOC de 15W (compatible avec la norme Qi) et de la recharge sans fil inversée de 10W. L’OPPO Find N comprend un scanner d’empreintes digitales latéral qui est logé dans le bouton d’alimentation, ainsi qu’un double système de haut-parleurs et un support Dolby Atmos pour offrir un son plus réaliste.

Rapport paysage

Pour la première fois dans un smartphone pliable, l’OPPO Find N utilise un rapport paysage pour l’écran intérieur, trouvant un meilleur équilibre pour que les utilisateurs basculent en toute transparence entre un écran intérieur immersif de 7,1 pouces et un écran extérieur de 5,49 pouces qui offre une pleine expérience de smartphone sans compromis sur la taille ou la convivialité. Avec un rapport hauteur/largeur de 8,4:9, l’écran intérieur se déplie directement en mode paysage pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou lire des livres sans l’étape supplémentaire de rotation de l’appareil. Une fois plié, le format 18:9 offre une expérience complète avec un écran facile à utiliser d’une seule main.

Charnière de flexion

La charnière Flexion de l’OPPO Find N rassemble 136 composants avec une précision extrême allant jusqu’à 0,01 mm, avec une flexion minimal qui atteint les 80% moins perceptible par rapport à d’autres appareils, selon TUV.

Mode FlexForm

Le mode FlexForm de l’OPPO Find N offre aux utilisateurs la possibilité d’adapter l’appareil à toute les situations. OPPO a personnalisé l’interface utilisateur pour qu’elle soit compatible avec toutes les applications Musique, Notes et Appareil photo. Par exemple, dans l’application Notes, l’OPPO Find N peut se convertir en un mini-ordinateur portable vous permettant de prendre des notes sans avoir à tenir l’appareil. Étant donné que le Find N peut se tenir librement sous différents angles, l’appareil sert également de son propre trépied, ce qui rend l’imagerie accélérée 4K HD, les appels vidéo et les réunions en ligne faciles et mains libres.

Design incurvé 3D et un software innovant

Pour la première fois sur un téléphone pliable, l’OPPO Find N utilise un design incurvé 3D sur les deux bords extérieurs de l’appareil pour améliorer la sensation de la main et conserver un look élégant. Le capot arrière et le module de caméra arrière continuent le langage de conception de courbe fluide du Find X3. Des courbes épurées abaissent visuellement la hauteur du module de caméra, tandis que le panneau arrière Gorilla Glass Victus et la plaque de caméra en céramique associent une touche élégante à une finition de bon goût.

L’écran interne de 7,1 pouces du Find N offre une zone visuelle de 60 % plus grande qu’un écran standard de 6,5 pouces. L’OPPO Find N inclut de nouveaux gestes pour rendre le multitâche plus intuitif : utilisez vos deux doigts pour glisser vers le bas au milieu de l’appareil pour diviser l’écran en deux, ou transformez une fenêtre plein écran en une fenêtre flottante en la pinçant avec quatre doigts. L’OPPO Find N prend également en charge les gestes traditionnels sur écran partagé, tels que l’appui long et le déplacement d’icônes compatibles, tout en vous permettant d’enregistrer les combinaisons d’écran partagé multi-applications couramment utilisées sur l’écran d’accueil. Lors du dépliage, le contenu est transmis de manière transparente de l’écran extérieur à l’écran intérieur principal. Et lors du pliage de l’appareil, l’utilisateur peut glisser vers le haut sur l’écran de couverture pour continuer à utiliser la même fonction sur l’écran.

