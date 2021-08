OPPO, la marque leader mondiale d’appareils intelligents, vient de remporter le prix « EISA BEST PRODUCT ADVANCED SMARTPHONE 2021-2022 » pour son smartphone phare Find X3 Pro. Le prix a été décerné par l’association EISA (Expert Image and Sound Association), un groupe d’experts issus de 29 pays représentant 61 magazines et portails web majeurs dans les domaines de l’électronique et du multimédia.

Scott Zhang, vice-président des ventes à l’étranger d’OPPO, a déclaré : « Nous sommes vraiment honorés de recevoir cet important prix EISA, en reconnaissance du travail de recherche et d’innovation qui caractérise OPPO Find X3 Pro. Obtenir ce prix pour la deuxième année consécutive témoigne de notre objectif ultime de créer des appareils qui dépassent les attentes des consommateurs et offrent des expériences uniques sur les marchés. Notre dernier smartphone haut de gamme repose sur la technologie 5G de la génération précédente, le Find X2 Pro, mais stimule également l’innovation dans la capture d’images, le traitement et la technologie d’affichage. Avec le Find X3 Pro, nous avons franchi toutes les limites en vue de dévoiler une incroyable boîte à outils créative pour les passionnés de la photographie, leur permettant de capturer et d’afficher jusqu’à un milliard de couleurs sur un appareil qui se tient dans la poche. Paul Miller, président de l’EISA a, pour sa part, déclaré : ‘‘Élevant la barre technologique vers de nouveaux sommets, OPPO Find X3 Pro impressionne grâce à ses fonctionnalités complètes et son design très distinctif. Le smartphone phare d’OPPO offre sans doute la meilleure photographie mobile de cette saison, avec quatre objectifs à l’arrière – un objectif primaire et un ultra grand angle 50 MP, un téléobjectif 13MP et, pour la première fois, un microscope vivaneau 3MP qui offre un agrandissement jusqu’à 60x. Cette configuration multi-caméras tient toutes ses promesses, faisant du Find X3 Pro d’OPPO le smartphone le plus avancé du marché’’.

L’OPPO Find X3 Pro se présente dans un design haut de gamme et futuriste, équipé d’une caméra quad de pointe et d’un écran immersif. Il s’agit du premier smartphone d’OPPO à combiner deux caméras principales de 50 MP (grand angle et ultra grand angle) qui exploitent les capteurs d’imagerie innovants Sony IMX766 et un système de gestion des couleurs 10 bits. Cela permet aux utilisateurs de capturer, stocker et afficher des photos et des vidéos avec jusqu’à 1 milliard de couleurs, apportant une précision réaliste grâce à une abondance de nuances. Alimentée par la plate-forme mobile Qualcomm® Snapdragon™, la série Find X3 offre toutes les performances de l’innovation OPPO.

L’EISA est la plus grande association indépendante au monde d’experts en technologies multimédias. Elle offre un point de vue unique et global sur le marché de l’électronique grand public. Depuis près de 40 ans, les prix EISA fournissent les meilleures recommandations d’achat de technologies pour les consommateurs indépendants. Les prix EISA sont choisis chaque année par des groupes d’experts issus de 29 pays représentant 61 principaux magazines et sites Web de photographie, vidéo et audio home cinéma, de la Hi-Fi et de l’électronique automobile et mobile. Les groupes d’experts travaillent de manière indépendante mais collaborent sous l’égide de l’EISA.

