A l’occasion du Mobile World Congress 2022, OPPO a annoncé deux avancées dans le domaine de la charge rapide : SUPERVOOC 150W avec Battery Health Engine (BHE) et la technologie de charge rapide SUPERVOOC 240W.

OPPO a intégré son propre BHE dans la charge flash SUPERVOOC 150W ultra-rapide, qui permet à la batterie de conserver 80 % de sa capacité d’origine après 1 600 cycles de charge, soit le double de la norme industrielle actuelle.

La technologie de charge rapide SUPERVOOC 240W représente la dernière percée technologique dans l’industrie de la téléphonie mobile. En chargeant une batterie de 4 500 mAh de 1% à 100% en 9 minutes environ, la technologie SUPERVOOC 240W inaugure une nouvelle ère de charge rapide sûre et efficace.

Avec le SUPERVOOC 150W, la Battery Health Engine bat un nouveau record de cycles de charge et de décharge de téléphones portables, tandis que le SUPERVOOC 240W établit une nouvelle norme industrielle pour la charge rapide.

Jeff Zhang, scientifique en chef de la technologie OPPO, a déclaré : « Depuis le lancement de la charge flash VOOC en 2014, OPPO a donné la priorité à l’expérience de charge globale tout en dirigeant le développement des technologies de charge flash. Nous continuerons à repousser les limites des technologies de charge flash haute puissance, en nous attaquant activement aux problèmes émergents tels que la détérioration de la santé des batteries, et en offrant aux utilisateurs des solutions de charge sûres, efficaces, intelligentes et rapides qui vont au-delà de la vitesse. »

SUPERVOOC 150W avec BHE : efficacité de charge améliorée

Évoluant à partir de la technologie de charge flash SUPERVOOC 125W, la charge flash SUPERVOOC 150W avec BHE utilise la technologie de charge directe avec deux pompes de charge qui peuvent prendre en charge jusqu’à 20V/7.5A.

En outre, l’adaptateur SUPERVOOC 150W avec BHE exploite le nitrure de gallium (GaN) pour réduire la taille de l’adaptateur à presque la même valeur que celle du SUPERVOOC 65W de la génération précédente, mesurant 58 x 57 x 30mm, et pesant environ 172g.

Afin d’améliorer l’expérience de charge globale, la charge rapide SUPERVOOC 150W est équipée du moteur de maintien de la batterie, qui est alimenté par la puce de gestion de la batterie personnalisée d’OPPO et comprend deux technologies clés : Algorithme intelligent de santé de la batterie et Technologie de traitement de la batterie. Ensemble, elles améliorent la performance, la sécurité de la batterie en optimisant le hardware et le software.

La technologie de traitement de la batterie optimise sa durée de vie à partir de son système interne. En améliorant la formule de l’électrolyte, les électrodes sont continuellement réparées pendant les cycles de charge et de décharge de la batterie, formant une interface électrolyte solide (SEI) plus stable et durable qui reste toujours dans un état parfait en temps réel. Cela permet de réduire l’usure des électrodes positives et négatives de la batterie, et donc d’améliorer ses performances et d’allonger sa durée de vie.

La plupart des téléphones sur le marché peuvent conserver 80 % de leur capacité après 800 cycles de charge, de l’état mort à l’état plein. OPPO a doublé ce chiffre à 1600 fois.

SUPERVOOC 240W, la charge flash haute puissance

Avec la 5G, OPPO a encore repoussé les limites de la charge flash charge en lançant le SUPERVOOC 240W. Cette nouvelle technologie peut charger une batterie de 4500mAh à 100% en environ 9 minutes.

Le SUPERVOOC 240W est conçu avec une technologie 24V/10A sur l’interface Type-C. Il est doté de trois pompes de charge et l’alimentation fournie aux combinés peut être convertie en 10V/24A. Il est conforme aux spécifications des appareils existants et a été testé en termes de dissipation de la chaleur, garantissant ainsi un rendement optimal.

Le SUPERVOOC 240W offre une expérience de charge sûre et continue en repoussant les limites de la vitesse de charge. En adoptant une approche holistique de la sécurité de l’adaptateur, du câble de charge et du combiné, OPPO minimise les dangers et les risques potentiels:

Le SUPERVOOC 240W adopte cinq mesures de protection de sécurité ainsi qu’une puce de contrôle intelligente spécialement adaptée qui contrôle la tension, le courant et la température afin de fournir une solution de charge fiable.

Une puce de contrôle de la sécurité de la batterie personnalisée vérifie si la batterie du téléphone mobile est endommagée par des forces externes lors de son utilisation.

La protection contre la température a été renforcée grâce à 13 capteurs de température installés dans le téléphone, ce qui réduit les risques de surchauffe et évite les anomalies.

OPPO 5G CPE T2, le nouveau hub 5G conçu pour une meilleure expérience de l’Internet

OPPO a dévoilé aussi son dernier dispositif CPE 5G, le OPPO 5G CPE T2, au MWC 2022. Dans la lignée de la série OPPO 5G CPE T1 et de l’Omni, l’OPPO 5G CPE T2 est le dernier né de l’offre OPPO 5G CPE. Le T2 présente un tout nouveau design et des matériaux recyclés, ainsi que la dernière technologie d’antenne intelligente O-Reserve 2.0 d’OPPO et des optimisations sur mesure en collaboration avec Qualcomm. L’OPPO 5G CPE T2 offre une connectivité plus rapide et plus stable, ce qui en fait le hub ultime pour les foyers et les bureaux afin de profiter de la vitesse et de la commodité du réseau 5G.

Les appareils 5G CPE convertissent les signaux 5G en connexions de réseau Wi-Fi ou LAN, permettant à plusieurs appareils de se connecter à un service 5G dans des environnements tels que la maison, le bureau, etc. Dans les zones dépourvues d’infrastructure haut débit existante, les appareils peuvent se connecter à l’internet 5G rapide en se connectant simplement à un dispositif CPE 5G sur lequel est installée une carte SIM 5G.

