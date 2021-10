OPPO a lancé dans plusieurs pays, y compris la Tunisie, son service de réparation rapide intitulé « 1 Hour Flash Fix ». Avec ce service, rapide et de qualité, OPPO s’efforce d’apporter l’expérience de réparation la plus pratique et la plus facile pour les utilisateurs de ses smartphones.

Depuis l’introduction du service ‘‘1 Hour Flash Fix’’ en 2019 dans le monde, OPPO a permis aux utilisateurs de faire réparer leurs smartphones en une heure de temps ou moins, dans tous ses centres agrées de service. Cette initiative après-vente d’OPPO vise à améliorer l’expérience client sous la devise « Prenez soin de ce que vous aimez, c’est à votre portée ».

Avec l’engagement de créer une expérience agréable pour les utilisateurs, OPPO les invite à participer au processus d’optimisation du service après-vente et à partager leurs expériences, leurs sentiments ou leurs suggestions par rapport à ce service rapide ‘‘1 Hour Flash Fix’’.

Pour mieux préparer l’ingénieur technique avec des compétences professionnelles et fournir un service de réparation rapide de haute qualité, OPPO a également organisé un concours international en ligne avec un total de 1348 ingénieurs techniques OPPO du monde entier. KRISHNARAJ.R d’Inde, avec 5 ans d’expérience chez OPPO, s’est démarqué après trois tours de compétition. Le concours a examiné l’achèvement du soudage de l’ingénieur, le processus et l’utilisation des outils correspondants à travers l’examen théorique, le démontage du téléphone, la pratique de dépannage et l’entretien, afin de motiver les ingénieurs techniques à améliorer leurs capacités de service qui répondent aux besoins de plus en plus diversifiés des utilisateurs.

OPPO maintiendra le manifeste de base « Care & Reach » et s’efforcera constamment de fournir un service digne de confiance, offrant une expérience centrée sur l’humain qui dépasse les attentes des clients et permet aux utilisateurs d’améliorer leur vie grâce à la technologie.

Pour plus d’informations, visitez https://support.oppo.com/ ou suivez @OPPOCare.

