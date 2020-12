Une conférence-débat sur le projet national de lutte contre le vol, la contrebande et le marché parallèle des téléphones mobiles vient d’être organisée, mercredi 23 décembre 2020 à Tunis, à l’initiative de la marque des appareils mobiles OPPO en partenariat avec le Centre d’Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT).

Cette conférence qui a vu la participation de plusieurs entreprises et professionnels de la téléphonie mobile, marques et distributeurs, et de la Chambre syndicale des revendeurs des téléphones mobiles relevant de l’UTICA, a été notamment axée sur le contenu, les objectifs et les démarches d’instauration du nouveau système centralisé national d’identification des terminaux mobiles (CEIR-N) et de sa plateforme web Sajalni.tn.

Naoufel Ben Saïd, Directeur général du CERT a, dans son allocution, rappelé que le projet CEIR-N qui vient d’être lancé en Tunisie requiert une grande importance sur le plan sécuritaire, sanitaire et économique. Il a souligné que « sur le plan sécuritaire, le projet vient consolider les efforts déployés par les autorités nationales dans la lutte contre le phénomène du vol des téléphones mobiles. Au niveau sanitaire, le système permettra de protéger les utilisateurs contre les éventuels effets indésirables sur leurs santés engendrées des téléphones mobiles non conformes aux normes tunisiennes et internationales ou de contrefaçon et à l’échelle économique, il permettra de réduire le marché parallèle et l’évasion fiscale ». Il a aussi précisé qu’il s’agit bel et bien « d’un nouveau mode de gouvernance participative qui demandera plus d’efforts en termes de coordination, de communication, de vulgarisation et de partenariat public-privé, vu sa complexité, son ampleur et son caractère stratégique ».

OPPO en tant que marque internationale d’appareils mobiles, innovante et socialement responsable, a soutenu les démarches du CERT dans le cadre d’un partenariat technique et logistique, afin de mieux exposer et débattre avec les professionnels du secteur les problématiques de la mise en œuvre du projet CEIR-N.

« Cette conférence-débat que nous avons pu organiser en appui au CERT témoigne de notre intérêt dans l’organisation structurelle du secteur de la téléphonie mobile et dans la lutte contre le marché parallèle et la contrefaçon. En tant que partie prenante, nous travaillons aussi avec le syndicat des revendeurs des téléphones mobiles afin de mieux sensibiliser et vulgariser ce nouveau système d’identification des terminaux mobiles et sur d’autres activités d’intérêt général » a déclaré M. Moez Hamza, Sales Manager d’OPPO en Tunisie.

Il est à noter que la plateforme complétement automatisée https://sajalni.tn est constituée d’une base de données centrale pour l’enregistrement des identifiants uniques des téléphones mobiles et des tablettes (IMEI: International Mobile Equipment Identity).

Elle sera composée de 3 listes :

Une liste blanche qui contient les IMEI des téléphones mobiles et tablettes homologués par le CERT et importés légalement. Ces téléphones sont autorisés à communiquer sur les réseaux publics des télécommunications.

qui contient les IMEI des téléphones mobiles et tablettes homologués par le CERT et importés légalement. Ces téléphones sont autorisés à communiquer sur les réseaux publics des télécommunications. Une liste grise qui contient les IMEI des téléphones mobiles et tablettes qui sont autorisés temporairement à communiquer sur les réseaux des opérateurs et jusqu’à la régularisation de leurs situations.

qui contient les IMEI des téléphones mobiles et tablettes qui sont autorisés temporairement à communiquer sur les réseaux des opérateurs et jusqu’à la régularisation de leurs situations. Une liste noire qui comporte les IMEI des téléphones bloqués et qui seront interdits d’accéder aux services des opérateurs.

L’implémentation du système sera effectuée sur deux périodes. Une période transitoire, du 16 au 31 décembre 2020, durant laquelle les terminaux mobiles détectés sur les réseaux en Tunisie seront automatiquement enregistrés. Et une deuxième période dite d’exploitation, durant le mois de janvier 2021, au cours de laquelle les terminaux mobiles acquis par les voies illégales et les téléphones volés seront bloqués. L’enregistrement des terminaux mobiles importés individuellement de l’étranger sera ainsi possible, via la plateforme sajalni.tn.

