OPPO, la marque leader de smartphones, a inauguré avec succès, vendredi 29 novembre, son exposition « نحنا » au Musée du Bardo qui se poursuivra jusqu’au 13 décembre 2019.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de personnalités des médias, de blogueurs et de célébrités, invités à une soirée conviviale

Le concept de l’exposition OPPO consiste à mettre à la disposition de quatre photographes tunisiens célèbres la technologie d’OPPO dans la photographie par smartphone pour capturer la passion tunisienne de la jeunesse dans leurs différents lieux de travail. Ces photographes sont Mouna Jmal -Siala, Amine Landoulsi, Samy Snoussi and Ghazi Sakouhi.

« Les quatre photographes ont su allier leurs talents et partager leurs différentes visions de la jeunesse tunisienne à travers des portraits capturés par les caméras des smartphones OPPO, et nous sommes si fiers de pouvoir leur offrir une technologie avant-gardiste» déclare Susan Huang, Branding director d’OPPO.

Les participants ont été très impressionnés par la qualité des portraits présentés par les smartphones, ils ont également eu l’occasion de rencontrer chaque photographe et de connaître l’histoire derrière chaque photo prise.

« C’est la première fois que nous organisons une telle exposition qui rassemble les aspects technologiques et artistiques de façon très novatrice. Nous avons choisi quatre photographes et leur avons lancé le défi de mettre en valeur la passion des jeunes dans le travail grâce à la technologie OPPO, nous avons pu livrer le message comme vous pouvez le voir sur les portraits de médecins, d’épiciers et d’artisans travaillant avec une motivation et un amour pour leur métier! Nous avons également choisi d’exposer au Bardo pour sa valeur symbolique comme étant l’un des plus grands musées historiques de Tunisie » déclare Khadija Hamdi Souissi, créateur artistique de l’exposition.