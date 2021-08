Basée sur l’expérience utilisateur, la technologie OPPO VOOC Flash Charge fait passer la vitesse, la sécurité et l’intelligence à un niveau supérieur.

OPPO, la marque mondiale leader d’appareils intelligents, a organisé, jeudi 22 juillet 2021 en Chine, sa dernière journée portes ouvertes OPPO Flash Charge sur le thème « Quelle est la prochaine étape pour la charge rapide ? ». A cet événement, OPPO a dévoilé les réalisations les plus récentes de ses recherches sur la technologie de charge rapide et ses dernières solutions innovantes.

« Le développement par OPPO de sa technologie VOOC Flash Charge est basé sur des innovations dans les systèmes de charge rapide qui incluent l’adaptateur de charge, le câble de charge, le PMIC, la batterie et autres matériaux » a déclaré Jeff Zhang, scientifique en chef d’OPPO VOOC Flash Charge. « Que les gens choisissent la recharge sans fil ou filaire, la technologie VOOC Flash Charge est désormais capable de répondre à divers besoins en matière de recharge d’appareils électroniques, même dans les conditions les plus extrêmes. » a-t-il ajouté.

De nouvelles mises à niveau et innovations créent une expérience de charge plus sûre

OPPO a toujours placé l’efficacité et la sécurité au premier plan de son développement de la technologie de charge rapide. Sur la base de ce concept, OPPO a introduit un système de protection de sécurité à cinq niveaux dans la technologie VOOC Flash Charge et a exploré de nouveaux matériaux, algorithmes d’IA, architectures de charge et autres facteurs innovants.

Les cinq systèmes de protection de sécurité comprennent des fusibles à faible impédance, des commutateurs au nitrure de gallium (GaN), une conception de batterie bicellulaire, une puce de détection de sécurité de la batterie et un collecteur de courant composite.

Recharge intelligente : optimisation de la vitesse et de la durée de vie de la batterie

OPPO a également dévoilé sa nouvelle technologie de recharge intelligente. Conçue pour maintenir la vitesse de charge à un niveau plus sûr, cette technologie ajuste le courant de charge en fonction de la détection intelligente des différents scénarios. Cela peut également aider à réduire le vieillissement inhabituel de la batterie, permettant aux utilisateurs de profiter d’une durée de vie optimale de la batterie pendant une période plus longue.

Recharge extrême, même dans les climats les plus froids

En plus de rendre la recharge rapide VOOC aussi sûre et intelligente, OPPO a également exploré des moyens d’optimiser la technologie de recharge rapide dans les situations les plus extrêmes. Par exemple, il peut être difficile de charger une batterie lithium-ion dans des climats très froids, où forcer la batterie à se charger peut même provoquer un court-circuit.

La solution de recharge à très basse température d’OPPO utilise des algorithmes intelligents pour déterminer la température de charge optimale de la batterie et augmenter la température avant le début de la charge. Les résultats des tests montrent que la batterie est capable d’augmenter la température de -20C à -10C en quelques dizaines de secondes, ce qui permet à la batterie d’être chargée normalement.

Sécurité, efficacité et facilité d’utilisation

Depuis l’introduction de VOOC Flash Charge en 2014, la sécurité, l’efficacité et la facilité d’utilisation ont été les trois principaux domaines qui contribuent à la R&D d’OPPO en matière de technologie de batterie et de recharge. Au 30 juin 2021, OPPO avait déjà déposé plus de 3000 brevets liés à la technologie de charge rapide. Grâce à plus de 30 appareils prenant en charge la technologie VOOC Flash Charge, OPPO a apporté cette expérience de charge rapide, pratique et sûre à plus de 195 millions de personnes dans le monde.

En 2021, OPPO a lancé un nouveau projet, « The Flash Initiative ». Il apporte la technologie de charge rapide VOOC à l’automobile, aux espaces publics et aux puces intégrées dans les appareils. La technologie Flash Charge évolue pour offrir une nouvelle génération d’expérience de charge conçue pour toutes les situations.

(Vus 19 fois, 1 visites Aujourd'hui)