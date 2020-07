OPPO, la marque globale de smartphones, leader au niveau mondial, annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau modèle de la série A, OPPO A92. Arrivant avec un design original et de puissants paramètres dans le hardware et le software, OPPO A92 a pour objectif de répandre une technologie avancée dans tout usage quotidien.

La série A d’OPPO est largement appréciée par les jeunes dans le monde entier. OPPO A92 prend au sérieux les besoins des utilisateurs. Avec une RAM surpuissante de 8GB, une ROM de 128GB et une batterie 5000mAh, il optimise les fonctions fondamentales. Avec un splendide néo-écran 1080P et une caméra 48MP Al Quad, OPPO A92 se démarque comme un ensemble complet qui offre une technologie, un design et une expérience branchée et dynamique.

“La série A d’OPPO a gagné une impressionnante popularité depuis ses débuts. Le lancement d’OPPO A92 vise à servir le plus de jeunes groupes possibles avec un produit polyvalent et puissant conçu dans un style élégant et branché avec les plus récentes options technologiques. Nous avons remarqué les évolutions significatives du marché durant les dernières années, la montée observée de l’expression visuelle dans les plateformes des réseaux sociaux et les avancements technologiques utilisés dans le domaine du divertissement. Nous espérons que OPPO A92 pourra aider la nouvelle génération à s’adapter à ces changements présents dans leurs vies, trouver leur style d’expression personnelle et de briller à tout moment important de la vie” a annoncé un porte-parole OPPO à l’occasion de ce lancement.

Paramètres efficaces pour une performance dynamique et harmonieuse

Engagé dans une philosophie centrée sur l’utilisateur, OPPO A92 est équipé d’une RAM 8GB et ROM 128GB pour garantir un système rapide et harmonieux. La mémoire LPDDR4X 8 GB standard permet à OPPO A92 d’opérer sans le moindre obstacle. Le stockage UFS 2.1 est standard avec une lecture continue plus rapide. Alimenté par un processeur Qualcomm 665, OPPO A92 possède des fonctions à jour pour une consommation d’énergie minime. Entre-temps, Hyper Boost améliore de manière importante la performance du smartphone au niveau du système. Vous expérimenterez une expérience de jeux fluides avec une fréquence d’image intelligente.

Pour soutenir la performance du système, une batterie 5000 mAh est intégrée permettant une charge rapide de 18W et ce pour vous assistez durant la journée. OPPO A92 prend en charge également un chargeur inversé, vous permettant de charger le téléphone de vos amis. Grâce à la longue durée de vie fiable de la batterie, la vie du service du téléphone mobile est prolongée avec beaucoup moins de chargement et de déchargement.

En plus de la Vérification Hi-Res et la Certification Widevine L1, OPPO A92 offre un banquet audiovisuel incroyable avec d’autre options surprenantes. Les deux hauts parleurs stéréo sont placés sur le haut et le bas respectivement pour amplifier l’effet sonore environnant. Avec l’effet sonore Dirac 2.0, OPPO A92 peut automatiquement changer entre différents scénarios sonores, permettant aux utilisateurs d’entrer immédiatement dans un autre monde quand ils allument l’audio immersif.

Concernant la dernière itération du système d’opérations basé sur Android 10 personnalisé d’OPPO, ColorOS 7.1 obtient un léger langage de design et vise à créer une expérience charmante avec une esthétique ultime. Plusieurs modes sont offerts par OPPO A92 pour aider les utilisateurs à naviguer entre les différents aspects de la vie, incluant un Mode Simple qui montre seulement la tâche actuelle en gros caractères de police, un Mode Multi-utilisateur pour maintenir travail et vie privée séparés, et un Mode Riding spécifiquement pour motards et cyclistes. Grâce à une Quick Return Bubble, OPPO A92 vous aide à prioriser et organiser efficacement les tâches sur votre téléphone, rendant votre vie plus facile. La Real-Time Privacy Protection est incluse pour renforcer la sécurité des données personnelles des utilisateurs.

Un design artistique pour des expériences authentiques à vos yeux et mains

Pour mieux correspondre les goûts et le style de vie des jeunes utilisateurs, OPPO a exécuté quelques ajustements innovatifs en concevant OPPO A92.

En adoptant un Néo-écran 6.5 pouce 1080P, OPPO A92 amène le vaisseau du langage de design à un autre niveau. Avec un appareil photo frontal intégré, il arrive avec rapport écran-à-corps très élevé de 90.5% et des lunettes de seulement 1.73 mm à droite et à gauche. La résolution d‘une densité de 2400 × 1080 pixels a dépassé la limite de reconnaissante de l’œil humain, atteignant une expérience visuelle extrêmement immersive. Possédant la Certification Eye Protection par TüV Rheinland, le Mode Eye Care d’OPPO A92 peut efficacement trier de lumière bleue de l’écran, ce qui réduira énormément les dangers pour les yeux des utilisateurs, garantissant un meilleur confort lors de l’utilisation de l’appareil. Aussi, l’ajustement Al Backlight apprendra de manière intelligente l’habitude de lecture de l’utilisateur, pour réaliser un ajustement automatique personnalisé de rétroéclairage.

Pour la première fois, une Constellation Design est appliquée sur les produits OPPO. Avec un design 3D Quad-curve, la courbure d’OPPO A92 sur l’arrière est optimisée, menant à une poignée plus ronde et confortable. Même avec une grande batterie installée, OPPO A92 ne pèse que 192g avec une bonne poignée ergonomique. Inspiré par les changements de couleur du ciel polaire, OPPO A92 possède trois sublimes couleurs – noir crépuscule, blanc brillant et aurore pourpre et le A52 a le crépuscule noir et le blanc brillant, ainsi ressemblant au ciel changeant du jour à la nuit, tandis que les stries de lumière scintillent à chaque mouvement, juste comme la constellation qui brille à travers les couleurs du ciel.

Un agencement de caméra en forme de C est adopté sur le combiné OPPO pour rester aligné avec le langage de design. Les quatre caméras arrière sont intégrées ensemble et disposées sous la forme de la lettre C, avec un flash finement conçu, juste comme la brillante constellation dans le magnifique ciel polaire. Le rectangle est presque du même aspect ratio du téléphone mobile, gardant une disposition harmonieuse des caméras.

Le déverrouillage latéral par empreintes digitales est aussi nouveau à la série. Sur OPPO A92, le bouton d’alimentation et le bouton de reconnaissance d’empreintes digitales sont intégrés sur un côté, consacré à un design arrière simple et intact. Localisé sur un côté, le déverrouillage vous épargne la peine de salir votre écran avec des empreintes. C’est également plus rapide qu’un déverrouillage sur l’écran et avec un taux de reconnaissance plus élevé.

Caméra 48 MP AI Quad pour capturer tous les moments brillants

OPPO A92 avec une caméra 48 MP Al Quad est un ensemble complet de toutes les options photographiques à la mode. La Main Camera 48 MP Ultra HD avec des capteurs ½”extra-large, amène une capacité d’image de haute résolution, apportant aux utilisateurs un appareil photographique près à partir pour explorer une meilleure netteté des images.

Assistées par une optimisation de distorsion des grands angles, les lentilles 8MP de grand angle de 119.1° peut élargir votre horizon en main et capturer les moments de la vie sans couper qui ou quoi que ce soit ; peu importe si vous filmer ou photographier une scène ou un petit espace. Le Mode Ultra Nuit 2.0 avec la large ouverture F1.7 sur la caméra principale offre aux utilisateurs des photos de scènes de nuit qui dépassent la luminosité et les détails perceptibles à l’œil humain. Avec une performance à faible luminosité supérieure, et une gamme plus large et dynamique, OPPO A92 en mode portatif peut créer une image de scène nocturne en combinant 3-8 images d’obscurité variée, optimisant ainsi une ultime clarté et netteté.

Alimenté par une caméra frontale 16 MP et une large ouverture F2.0, la Al Embellissement auto-développé d’OPPO peut dévoiler votre beauté naturelle d’une manière délicate. L’algorithme peut automatiquement identifier l’âge et le genre pour créer des selfies naturels et plus personnalisés avec une peau belle et raffinée. Arrivant avec un effet de peau plus délicat et un effet de contour plus onctueux, les utilisateurs peuvent facilement obtenir leur propre style dans des scènes et conditions de lumière différentes.

Avec les plateformes de courtes vidéos et les vlogs de style de vie en plein essor, OPPO A92 est conçu dans un combiné de tournage à porter de main (on-the-go filming handset) ce qui rend le tournage vidéo de haute qualité et le montage plus accessible. La capture vidéo 4k offre des vidéos de haute qualité qui sont plus nettes, plus stables, avec des couleurs plus radiantes et sans latence, comme le demandent les utilisateurs d’aujourd’hui. La capacité d’image sous un contraste lumineux distinct a été optimisé profondément. Que ce soit sous

une aveuglante lumière de soleil ou la nuit, des défauts tel que le bruit et la distorsion de couleur seront réduits de manière signifiante. En tant que caractéristiques uniques d’OPPO, la stabilité de vidéo est aussi intégrée dans OPPO A92 pour aider les utilisateurs à s’adapter aux scénarios en mouvement ou tremblant. Par ailleurs, la vidéo Grand Angle est ajoutée pour obtenir un champ de vue plus large. Avec l’application de smart-montage auto-développée d’OPPO, Sloop et diverses filtres vidéo, les utilisateurs peuvent réaliser leurs idées de vidéo digne de film et devenir leurs propres directeurs de vie.