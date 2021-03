OPPO a annoncé la disponibilité de son nouveau smartphone Reno5 sur le marché tunisien, à travers son large réseau de revendeurs établis sur tout le territoire tunisien et dans les agences des opérateurs téléphoniques partenaires.

Compatible avec les réseaux 4G et 5G, avec des performances vidéo de pointe, Reno5 est alimenté par la technologie la plus récente d’intelligence artificielle (IA) qui permet aux utilisateurs d’exprimer leur meilleure version des faits et inspire à “Capturer La Vie Ensemble”.

Reno5 contient, en effet, deux options leaders dans l’industrie : le Portrait Mixte IA, premier effet double-vue vidéo pour smartphone et le Highlight Vidéo IA, qui permet, grâce à l’intelligence artificielle, l’amélioration de la luminosité. Avec les algorithmes de la Vidéo Ultra Nuit avancés et la technologie HDR en Direct, la qualité vidéo des scènes sombres ou rétro-éclairées est considérablement améliorée.

Ces options permettent de capturer, modifier et partager rapidement des vidéos de qualité professionnelle avec simplicité et facilité. Par ailleurs, un chargeur Flash 50W, un écran AMOLED 90Hz et un design fin et simple disponible en deux superbes couleurs, rendent le Reno5 le compagnon idéal pour les créateurs de tendances dans le monde.

“Le smartphone d’aujourd’hui n’est pas seulement un outil pour enregistrer des souvenirs, c’est aussi un partenaire qui renforce nos manières uniques de raconter nos histoires et range les histoires inoubliables que nous partageons avec nos familles et nos amis” a déclaré Cyrine Mezilem, Brand Manager d’OPPO en Tunisie. “Avec une technologie de caméra révolutionnaire qui couvre à la fois le hardware et le software, Reno5 donne à l’utilisateur le pouvoir de donner vie, comme par magie, aux couleurs et à la lumière du monde dans un style distingué, en capturant sans effort des portrait exceptionnels que ce soit en photo ou en vidéo, de nuit comme de jour » a-t-elle ajouté.

“Capturons La Vie Ensemble”

Reno5 introduit un tout nouveau système de caméra avec une matrice quadcam arrière de 64MP et une caméra frontale ultra claire de 44MP. Celles-ci sont encore optimisées par le système de portrait vidéo FDF (Full Dimension Fusion) d’OPPO, un système d’image conçu pour des effets supérieurs du portrait vidéo.

En offrant un niveau de qualité supérieure en vidéo et en photo, OPPO espère que les utilisateurs pourront tirer profit des capacités de Reno5 pour valoriser leur personnalité à la manière qu’ils souhaitent et exprimer leur style à travers la caméra de leur smartphone.

Reno5 hérite aussi les meilleures caractéristiques qui font la réputation de la série Reno mondialement. Celles-ci incluent le Portrait Couleur IA, la Vidéo Monochrome, le 960fps Ralenti Intelligent ainsi que le Portrait Eclat de Nuit, qui offrent ensemble la palette complète d’outils qui vous permet d’exprimer votre touche artistique à travers la prise de photo et de vidéo unique en son genre. En plus, SOLOOP, l’application de montage vidéo performante et

conviviale d’OPPO, est à présent disponible depuis l’interface de la caméra de Reno5, ce qui permet d’éditer facilement des vidéos de haute qualité avec des modèles vidéos et des outils de montage de qualité professionnelle.

Un design raffiné

Reno5 est superbement conçu pour être compact et élégant. Son nouveau design raffiné suit les tendances et devient une référence pour les influenceurs. Dans sa version 4G, il est disponible en deux couleurs : Fantasy Silver et Starry Black.

Fin, Léger, avec un poids d’environ 171g et une épaisseur plus fine que 7.8mm, le smartphone dispose d’un emballage COF avancé qui réduit davantage le bord inférieur de l‘écran. De plus, le déverrouillage par empreinte digitale cachée est intégré sous l’écran pour vous assurer un déverrouillage instantané tout en gardant vos données en sécurité.

Un écran AMOLED 90Hz de 6.4 pouces avec une conception à perforation unique offre un aspect plus vif, qui, combiné avec une résolution nette FHD+ (2400×1080) et un taux de rafraîchissement soyeux de 90Hz, crée une expérience divertissante virtuelle et réaliste. Reno5 est aussi livré avec la certification Netflix HD et Amazon Prime Video HD, ce qui permet de regarder du contenu en mode HD très détaillé. De plus, l’écran à faible luminosité bleue, entièrement testé, vérifié et certifié par SGS, est conçu pour protéger la vue des utilisateurs en cas d’utilisation prolongée.

La vie à votre rythme avec la charge Flash 50W

Parmi les nombreuses options de performance exceptionnelle de Reno5, on cite la charge Flash ultra-rapide 50W qui constitue un autre atout pour changer la routine de l’utilisateur de smartphone. Avec 66.6% de puissance de crête plus élevée que la génération précédente, la charge Flash de 50W peut charger Reno5 jusqu’à 80% en 31 minutes et 100% de l’appareil en seulement 48 minutes. Une grande batterie 4310mAh permet aux utilisateurs les plus dynamiques et exigeants de bénéficier d’une utilisation qui dure toute la journée.

Reno5 offre également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en tant que configurations par défaut. Avec une plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 720G à processus 8nm, le téléphone vous livre une performance rapide avec une consommation d’énergie équilibrée.

Facilité, sécurité et options multiples

Alimenté par l’algorithme de détection améliorée via l’intelligence artificielle, la caméra frontale de 44MP sur Reno5 prend en charge les interactions futuristes sans contact. La fonction de Prévention Intelligente de l’Espionnage détecte automatiquement si quelqu’un espionne votre téléphone et masque instantanément les notifications. Alors que la fonction Contrôle Gestuel Intelligent vous permet de répondre ou de mettre en sourdine un appel ou de faire défiler les applications à travers un simple geste de la main. En parallèle, l’Affichage Intelligent empêche l’écran du Reno5 de s’assombrir ou de s’éteindre pendant que vous utilisez votre smartphone.

L’option ColorOS 11.1 d’OPPO est installée sur Reno5 pour garder les options adorées d’Android 11 tout en offrant une personnalisation riche, une meilleure efficacité, une fluidité inégalée et une confidentialité renforcée et désirée par les utilisateurs d’OPPO.

D’autres options innovantes d’amélioration de la productivité, de divertissement et de gaming sont aussi à découvrir dans le nouveau Reno5.

