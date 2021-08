Orange Tunisie contribue depuis de nombreuses années à développer la compétitivité numérique de la Tunisie en misant sur l’innovation, en témoigne son statut de premier opérateur alternatif du pays. C’est par ailleurs à travers une politique RSE engagée et responsable qu’Orange Tunisie s’illustre, à l’image de sa récente opération incitant les usagers à recycler leurs smartphones.

L’objectif de l’opérateur est d’encourager ses clients à adopter une attitude responsable envers la planète. Alors que le secteur de la téléphonie mobile fait partie des plus énergivores, l’impact environnemental des nouvelles technologies telles que la 5G est incertain. Les télécoms tentent donc de se mettre au vert, afin de réduire cette “empreinte carbone du numérique”.

Comme le rappelle le site MonPetitForfait, cette prise de conscience fait écho à la loi Grenelle 2, publiée en France en 2010. Cette dernière a vu l’Arcep demander un niveau élevé de protection de l’environnement, l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes imposant de surcroît aux acteurs du secteur d’opérer une transparence totale quant à leurs émissions de gaz à effets de serre. Orange Tunisie s’inscrit donc dans cette démarche et instaure une collecte des téléphones mobiles usagés au sein de ses boutiques.

Cette action concerne également d’autres accessoires technologiques et s’inscrit donc dans une démarche de recyclage. L’opérateur s’associe à l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) via la Société Tunisienne de Recyclage des Métaux (STRM) afin d’engager cette action responsable. Car c’est un fait, les appareils technologiques tels que les smartphones ou encore les tablettes sont constitués d’éléments polluants et nocifs pour l’environnement.

D’ailleurs, 80% du poids environnemental des mobiles est lié à leur fabrication, mais aussi à leur traitement en fin de vie. La raison est que les matériaux continuent d’exercer leur impact sur la planète, même lorsque les appareils ne sont plus en fonctionnement. Il fallait donc trouver une solution afin de pallier ce problème. Orange Tunisie propose ainsi des bacs de recyclage en libre-service dans ses boutiques.

Ces derniers permettent aux clients et aux salariés de l’entreprise de participer à la démarche en déposant leur appareil électronique usagé. L’appareil en question est ensuite collecté et recyclé par la STRM, en suivant les normes environnementales en vigueur au sein du pays. Mais alors quels sont les objectifs concrets de cette action ?

En instaurant cette initiative écoresponsable, Orange Tunisie souhaite avant tout sensibiliser ses clients et salariés à l’impact négatif des appareils usagés sur l’environnement. Il s’agit également d’un accompagnement, car l’opérateur souhaite fédérer les citoyens tunisiens autour d’une démarche de réduction d’empreinte écologique.

Et Orange Tunisie n’en oublie pas ses bonnes manières, car il propose un jeu en ligne via son application My Orange, afin d’inciter sa clientèle à participer à cette action. Disponible au sein de la rubrique Quiz My Orange, ce jeu sous forme de quizz questionne sur le recyclage et permet à l’adhérent de participer à un tirage au sort.

Cerise sur le gâteau, ce grand tirage au sort se destine également aux clients ayant déposé leur mobile obsolète dans un bac de recyclage. L’objectif principal est de récompenser les participants en leur permettant de gagner des lots de qualité. Cette démarche confirme donc l’investissement d’Orange Tunisie pour la planète et la diminution de son impact environnemental.

