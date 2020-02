ITALCAR importateur officiel des marques Fiat et Fiat Professional en Tunisie, propose désormais la Fiat Panda en version City Cross à partir de 40.900 dinars.

Depuis sa création, la Panda a conquis le cœur du grand public par sa personnalité unique. Toujours à l’écoute des conducteurs, Fiat a su anticiper ses besoins et proposer des modèles adaptés.

La version City Cross ne déroge pas à la règle. Elle garde les caractéristiques qui font son succès : fiabilité, fonctionnalité et simplicité tout en alliant la fraîcheur du tout-terrain et l’accessibilité typique d’un 4×2 utile pour échapper à la routine urbaine.

La City Cross affiche fièrement sa dégaine SUV. Sa personnalité espiègle saura séduire les conducteurs en quête d’escapade. Elle est de plus en plus polyvalente et, grâce à son adaptabilité, elle emmènera les jeunes conducteurs vers de nouveaux horizons.

Avec des dimensions extérieures compactes (3,7 mètres de long, 1,66 cm de large et 1.63 cm de hauteur), elle exploite son espace intérieur au maximum. Avec ses cinq portes à ouverture grand angle, elle peut accueillir confortablement jusqu’à cinq personnes, dans un des meilleurs espaces habitacles de son segment, y compris pour le coffre : 225 litres. Par sa modularité exemplaire, la City Cross propose une liberté d’utilisation maximale pour les conducteurs les plus exigeantes.

Une attention particulière a été portée aux finitions de la City Cross comme par exemple des inserts décoratifs sur les pare-chocs avant et arrière. Les coques des rétroviseurs extérieurs, les barres de toit, les poignées de porte et les baguettes latérales sont noires, faisant un contraste prononcé avec les éléments couleur carrosserie. Le design extérieur est reconnaissable de loin notamment grâce aux enjoliveurs spécialement dessinés pour la City Cross.

Côté motorisation, la City Cross est une deux roues motrices (aux roues avant) agrémentée par un moteur essence de 1,2 l de 69 ch. développant 102 N.m de couple dès 3000 tr/min, lui permettant de parcourir le 0 à 100 km/h en 14.7 secondes. En cycle mixte, le moteur est aussi caractérisé par une consommation très réduite (5,5 L/100Km).Sa puissance fiscale est de 4 CV.

La City Cross propose les solutions les plus intelligentes, qui simplifient et améliorent la vie au volant, à un prix abordable pour tous. Elle est munie de nombreux équipements technologiques comme le Stop & Start, le capteur de pression des pneus, le capteur de stationnement, le climatiseur, l’ordinateur de bord, le volant multifonctions réglable en hauteur, la fermeture centralisée aÌ distance, les lèves vitres électriques avant et le kit fumeur. La radio Uconnect Mobile prend en charge les appareils mobiles qui incluent la technologie Bluetooth, le streaming audio, la fonction de reconnaissance vocale et la lecture de données via USB et MP3. Le tableau de bord est aussi équipé par le support Smartphone intégré.

La City Cross a été pensée comme un compagnon du quotidien qui saura vous garder en sécurité. Elle dispose de la direction assistée Dual Drive, du système antiblocage des roues (ABS), du correcteur électronique de trajectoire (ESP) et de deux airbags frontaux et latéraux.

La nouvelle née de la série Panda est l’une des voitures les plus chaleureuses et fonctionnelles de sa catégorie sans parler de la notoriété de la marque Fiat en Tunisie.

La City Cross est le choix idéal pour les conducteurs à la recherche de la parfaite citadine capable de répondre aux besoins d’espace et de mobilité des familles.