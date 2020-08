Au cours des dernières années, les applications mobiles ont connu une énorme croissance de la demande, avec presque toutes les entreprises, sites Web ou services, lançant une version d’application pour attirer une base d’utilisateurs plus large et la rendre plus facile dans l’ensemble. Avec de plus en plus de personnes transportant des appareils intelligents aujourd’hui, l’attrait pour avoir plus d’applications est assez élevé, principalement en raison de la commodité et de la simplicité d’avoir une application en déplacement plutôt que d’avoir à se connecter à un site Web.

La HUAWEI AppGallery dans le cadre de son noyau HUAWEI Mobile Services pour tous ses appareils. Depuis sa sortie en janvier 2020, le cœur du HMS a connu une croissance massive avec plus de 700 millions d’utilisateurs actifs par mois. Il a également attiré plus de 1,6 million de développeurs enregistrés et plus de 81 000 applications connectées à HMS Core. Dans ce cadre, la HUAWEI AppGallery a servi de plate-forme d’applications permettant aux utilisateurs de rechercher et de télécharger une grande variété d’applications populaires, qui sont désormais disponibles dans plus de 170 pays et régions. Avec plus d’applications ajoutées chaque jour, 531 au cours du seul mois de juin, la popularité de HUAWEI AppGallery n’a cessé de croître, dépassant 420 millions d’utilisateurs depuis son lancement officiel en avril 2018.

Huawei est allé plus loin et a introduit Petal Search. Un nouvel outil de recherche qui complète la HUAWEI AppGallery et offre aux utilisateurs un moyen plus simple de trouver et de télécharger une large gamme d’applications, d’actualités, de vidéos, etc. Agissant comme une passerelle vers un million d’applications, Petal Search révolutionne le fonctionnement du marché des applications avec ses fonctionnalités uniques qui lui confèrent un avantage concurrentiel.

Au lieu d’être simplement un raccourci sur l’écran d’accueil, Petal Search est livré avec un widget de barre de recherche qui peut être placé sur l’écran d’accueil des téléphones Huawei. À partir de ce widget, tout ce que les utilisateurs ont à faire est de taper le nom ou même l’abréviation commune d’une application pour obtenir rapidement et facilement des résultats comprenant des liens de téléchargement sécurisés, les dernières nouvelles, des images et des vidéos, tous relatifs à l’application recherchée, le tout en seulement sur l’outil de recherche.

Contrairement à d’autres magasins d’applications qui ne recherchent que dans leur base de données, Petal Search va au-delà, cherchant sur Internet des liens sécurisés à partir de plusieurs sources pour que les utilisateurs trouvent et téléchargent leurs applications préférées sur leurs smartphones Huawei. Les résultats peuvent varier entre les fichiers d’installation directe, les liens de téléchargement à partir de sites Web sources ou même les liens provenant de magasins d’applications tiers sûrs et sécurisés tout en répertoriant la source à côté. En plus de cela, Petal Search affichera également les applications vérifiées par HUAWEI AppGallery. Ces applications peuvent également être facilement mises à jour via Petal Search. Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction Quick Apps pour profiter des applications sans avoir à les installer. Cette fonctionnalité, originaire de HUAWEI AppGallery, permet aux utilisateurs d’utiliser certaines applications sans les installer, autorisant même des raccourcis sur l’écran d’accueil.

En ayant accès à toutes ces sources et grâce à des fonctionnalités avancées, Petal Search fournit aux utilisateurs plus d’un million d’applications. Visant à améliorer l’expérience utilisateur globale des utilisateurs de Huawei, Petal Search et HUAWEI AppGallery sont optimisés pour tous les appareils Huawei, ce qui signifie que les utilisateurs bénéficient d’une expérience plus personnalisée sur leurs appareils. Associé à la HUAWEI AppGallery, Petal Search est la nouvelle solution pour trouver, télécharger et profiter rapidement d’applications et de jeux, offrant aux utilisateurs non seulement une source sûre et sécurisée pour télécharger et mettre à jour leurs applications, mais aussi un moyen plus simple de tirer le meilleur parti de leur smartphone Huawei.