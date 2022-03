Présentée le mercredi 9 février 2022, la gamme Galaxy S22 se place comme la nouvelle référence des smartphones haut de gamme chez Samsung. Disponibles en précommande jusqu’au 14 mars sur https://www.s22preorder.tn/, les Galaxy S22 n’ont pas fini de faire des heureux.

En effet, pour chaque Galaxy S22 précommandé, une Galaxy Tab A7 Lite et VIP Card GOLD* seront offerts. Pour les précommandes de S22 Ultra ou S22+, les clients bénéficieront chacun d’une Galaxy Tab A8 (10 ») et d’un VIP Card GOLD* gratuitement.

La VIP Card GOLD couvre une réparation gratuite de l’écran pendant les 12 premiers mois.

La série Galaxy S22 offre la plus grande performance jamais atteinte par la gamme Galaxy, est équipée d’un capteur d’image plus grand que son prédécesseur et comprend des fonctionnalités innovantes de l’appareil photo, comme la photographie de nuit, basées sur une technologie d’IA inégalée. Les téléphones intelligents sont également dotés du premier processeur 4 nm de l’industrie.

La série Galaxy S22 sera largement disponible chez les opérateurs, via Samsung.com et les distributeurs de vente au détail et en ligne. Les appareils seront disponibles dans les couleurs et les options de mémoire suivantes :

Galaxy S22 et S22+: Phantom Black, Phantom White, Green, Rose Gold dans les models 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM

Galaxy S22 Ultra : Phantom Black, Phantom White, Green et Burgundy en 128GB, 256GB, 512GB, et 1TB modèles avec 8GB et 12GB RAM

