Précommandez votre Galaxy S25 et bénéficiez d’offres exclusives de Samsung

Le futur des smartphones arrive avec la nouvelle série Galaxy S25. Samsung dévoile une gamme révolutionnaire qui repousse les limites de la performance, du design et de l’innovation. Jusqu’au 15 février, les passionnés de technologie peuvent précommander les modèles Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra avec des offres irrésistibles, exclusivement sur www.galaxypreorder.tn.

En précommandant dès maintenant votre Galaxy S25, vous bénéficiez d’une Galaxy Watch FE, ainsi que d’une réparation d’écran gratuite pendant 12 mois. Grâce à cette offre exclusive, vous découvriez la nouvelle série Galaxy S25 qui répond intuitivement à vos besoins, mais vous profitez aussi de services premium pour une vie améliorée au quotidien.

Soyez l’un des premiers (ères) posséder notre dernière innovation – Le Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra placent l’intelligence artificielle (IA) au centre de l’expérience utilisateur, en intégrant des fonctionnalités avancées qui optimisent la productivité, la photographie et l’interaction avec l’appareil.

Propulsés par le processeur Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy, ces modèles offrent des performances accrues, notamment pour les tâches d’IA locales, réduisant ainsi la dépendance au cloud et garantissant une meilleure réactivité. L’interface One UI 7 améliore la personnalisation en s’adaptant aux préférences des utilisateurs et en proposant des recommandations intelligentes basées sur leurs habitudes.

Côté sécurité, Samsung renforce la protection des données avec Knox Vault, son système de sécurisation avancé isolant les informations sensibles. La photographie bénéficie également d’améliorations significatives : le Galaxy S25 Ultra est équipé d’un capteur principal de 200 MP avec des capacités de zoom et de stabilisation optimisées, tandis que les modèles S25 et S25+ intègrent des capteurs haute résolution pour une meilleure qualité d’image, même en basse lumière.

L’IA multimodale joue un rôle clé dans l’expérience utilisateur, permettant des interactions plus fluides et intuitives. Par exemple, les fonctionnalités de traduction en temps réel, de résumé automatique de textes et d’assistance vocale évoluée rendent l’utilisation du smartphone plus efficace et naturelle.

Enfin, les Galaxy S25 se distinguent par leur design raffiné et leurs écrans Dynamic AMOLED 2X offrant une luminosité et une fluidité exceptionnelles, idéales pour le gaming et la consommation de contenus multimédias.

Couleurs disponibles :

Les Galaxy S25 et S25+ sont disponibles en Bleu, Menthe, Gris foncé, Bleu marine, en 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM.

Quant au Galaxy S25 Ultra, il est proposé en Silver, Bleu, Noir, Titanium Whitesilver, disponibles en 128 Go, 256 Go, avec 8 Go et 12 Go de RAM.

Ne manquez pas cette opportunité unique : précommandez votre Galaxy S25 dès aujourd’hui et faites l’expérience d’une technologie avant-gardiste à portée de main.

Disponibilité des précommandes : Du 1er au 15 Février 2025.

Pour plus d’informations, visitez les liens suivants :