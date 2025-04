Présentation de l’OPPO A5 Pro : un smartphone robuste, fiable et performant pour les activités en extérieur, les jeux et le divertissement

OPPO a lancé aujourd’hui l’A5 Pro à Tunis apportant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles à la série A d’OPPO avec une résistance supérieure à l’eau et à la poussière IP69/68/66 supérieure à la classe et une certification de résistance aux chocs de niveau militaire.

Design haut de gamme, élégant et classique

L’OPPO A5 Pro reprend le design léger et ultra-mince emblématique de la série OPPO A, disponible en deux couleurs élégantes : Mocha Brown et Olive Green.

Le brun moka présente une texture mate qui est exceptionnellement douce au toucher, tandis que la finition en cuir végétalien du vert olive ajoute une texture haut de gamme avec une sensation apaisante et mystérieuse au téléphone.

Imperméabilisation et résistance aux chocs phares

L’OPPO A5 Pro est aussi durable qu’élégant. Malgré son profil mince et élégant, le téléphone est construit avec une résistance à l’eau et à la poussière IP69, IP68 et IP66 [1]. Grâce à sa défense intégrale, l’OPPO A5 Pro est non seulement protégé contre l’immersion dans l’eau, mais aussi contre les projections d’eau à haute température et à haute pression, ainsi que contre l’intrusion de poussière.

Toutes les ouvertures latérales du téléphone sont scellées avec des anneaux en silicone et des adhésifs pour créer une barrière étanche à l’air, tandis qu’une méthode d’étanchéité à double couche.

L’indice d’étanchéité IP69 signifie que l’ OPPO A5 Pro peut être utilisé dans et autour de l’eau en toute tranquillité d’esprit. Ceci est complété par la fonction Splash Touch d’OPPO, qui garantit un fonctionnement fluide même avec un écran humide ou huileux.

L’OPPO A5 Pro n’est pas seulement protégé contre l’eau et la poussière, mais aussi contre les chutes et les rayures quotidiennes. Un verre à double trempe amélioré utilisé pour la couverture de l’écran offre une protection 160 % supérieure contre les chutes par rapport au verre à double trempe typique utilisé sur d’autres téléphones.

Avec sa construction robuste à l’intérieur et à l’extérieur, l’A5 Pro a obtenu une certification de résistance aux chocs de niveau militaire, soutenue par quatorze tests environnementaux stricts conformes aux normes militaires[2].

Connectivité phare et fluidité fiable

La fiabilité exceptionnelle de l’OPPO A5 Pro se prolonge à la connectivité fiable du téléphone. Même dans les endroits où il n’y a aucun signal, le BeaconLink d’OPPO permet d’effectuer des appels vocaux individuels via Bluetooth pour que les utilisateurs restent en contact à tout moment.

Tout aussi fiables sont les performances solides du téléphone, qui sont pilotées par la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon® 6s 4G Gen1 associée à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Jeux et photographie améliorés par l’IA

Utilisant la dernière technologie d’IA, l’OPPO A5 Pro offre des expériences de jeu et multimédia fluides et immersives pour améliorer le divertissement mobile. L’IA Game Boost d’OPPO optimise dynamiquement les fréquences d’images pour différents jeux afin d’offrir un impressionnant 5 heures de jeu stable. Un système de refroidissement VC ultra-efficace, doté de 1 100 millimètres carrés de graphite efficace et de gel thermique, garantit que l’appareil reste nettement plus froid que les autres modèles de sa gamme de prix.

Une batterie de 5 800 mAh avec une durée de vie de plus de quatre ans garantit une utilisation toute [3]la journée, De plus, le support de la charge rapide SUPERVOOCTM 45W permet au téléphone d’être chargé à 30 % en 19 minutes environ[4].

Le système d’appareil photo du téléphone, qui comprend un appareil photo principal ultra-clair de 50 MP, un appareil photo portrait de 2 MP et un appareil photo frontal de 8 MP. L’A5 Pro dispose également de la photographie sous-marine, permettant aux utilisateurs de prendre des photos vives et expressives sous la surface de l’eau.

Disponibilité

L’OPPO A5 Pro sera disponible à partir du 15 avril 2025 dans tous les canaux de distribution.

Prix Public Conseillé : 959 TND

[1] L’ OPPO A5 Pro prend en charge la résistance à l’eau et à la poussière IP69. Dans des conditions de laboratoire contrôlées, il a été testé pour répondre aux niveaux IP69, IP69, IP66 selon les normes GB / T 4208-2017 (Chine) / IEC 60529-2013 (International). En raison de facteurs tels que le vieillissement de la machine et les habitudes d’utilisation personnelles, l’expérience peut varier. Veuillez ne pas charger le téléphone à l’état humide.

[2] L’OPPO A5 Pro a réussi le test de résistance aux chocs de qualité militaire MIL-STD 810H, qui comprend des tests de chute multi-angles, des tests d’impact à haute intensité et d’autres tests de durabilité de haute qualité. En raison de facteurs tels que le vieillissement de la machine et les habitudes d’utilisation personnelles, l’expérience peut varier. Veuillez vous référer à l’ expérience réelle.

[3] La durée de vie de la batterie de quatre ans est basée sur des calculs théoriques basés sur des tests de batterie OPPO effectués dans des conditions de laboratoire contrôlées. Il suppose que l’utilisateur charge le téléphone une fois par jour et que la capacité de la batterie du téléphone reste supérieure à 80 % de sa capacité d’origine après cinq ans d’utilisation continue à température ambiante.

[4] Les données proviennent du laboratoire OPPO. Les résultats réels peuvent varier en raison des différences entre les environnements de test. Le temps de charge réel peut varier en raison de différences dans l’environnement ou l’appareil individuel.