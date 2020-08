LG Electronics (LG) poursuit sa longue histoire de succès aux prix EISA avec 4 de ses solutions innovantes de divertissement à domicile primées pour leur haute performance, design remarquable et extreme maniabilité cette année. Organisée par l’EISA (association d’experts en image et son,), la plus grande organization éditoriale mondiale de l’électronique grand public, la competition de cette année a recompense le téléviseur OLED de LG (modèle OLED65GX), le téléviseur NanoCell de LG (modèle 75NANO99), la barre de son de LG (modèle SN8YG) et l’enceinte XBOOM Go de LG (modèle PL7).

Le téléviseur de la série Gallery de LG a été nommé meilleur écran OLED à l’ EISA 2020-2021 pour la neuvième fois consécutive dans la catégorie home cinema et video. Avec la qualité d’image incroyable qui a fait la reputation de OLED renforcé par la technologie de traitement d’image professionnelle de LG, ce téléviseur de 65 pouces est capable d’offrir un contenu 4K époustouflant avec un taux de rafraichissement de 120Hz et des fonctionnalités HDMI avançées telles que le mode de faible latence automatique (ALLM), canal de retour audio améiolré (eARC) et taux de rafraichissement variable (VRR). Egalement adepte des films et jeux, le téléviseur de la série Gallery de LG avec Dolby vision et webOS garantit les meilleurs effets cinématographiques et une experience intuitive de spectateurs.

Le téléviseur NanoCell de LG a reçu un prix à l’EISA 8K TV 2020-2021 pour sa resolution réelle 8K et reproduction precise des couleurs. La technologie d’affichage NanoCell de LG combinée au système de rétroéclairage Full Array Local Dimming (FALD), et au processeur de 3eme generation α(Alpha)9 AI offrent des couleurs d’une exceptionnelle pureté, un contraste superbe et de la profondeur en plus d’un grand angle de vision.

Pour ce qui est de l’audio , la barre de son de LG et le haut parleur portable XBOOM Go de LG ont reçu des prix à l EISA SOUNDBAR 2020-2021 et l’EISA MOBILE SPEAKER 2020-2021respectivement. Développés en collaboration avec Meridian Audio, la reference Britannique en science du son, ces produits offrent un son riche et haut de gamme pour une experience d’écoute réellement authentique.