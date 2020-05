Avec la pandémie de coronavirus, la demande de protection des logiciels de collaboration est en hausse. Nous avons mis à jour Kaspersky Security for Microsoft Office 365 et avons prolongé la période d’essai gratuit à six mois.

Lorsqu’une entreprise demande à ses employés de travailler depuis chez eux, le service informatique doit souvent se dépêcher de trouver les bons outils pour collaborer à distance. La facilité d’utilisation et d’installation, et la sécurité sont généralement les principaux critères. Dans la plupart des cas, l’entreprise choisit Microsoft Office 365. Même si cet outil est pratique, sa sécurité peut être renforcée. Notre solution pour MS Office 365 est disponible depuis plusieurs années et nous l’améliorons continuellement. Aujourd’hui, nous lançons une mise à jour spécifiquement pensée pour renforcer la sécurité de ce logiciel de collaboration.

Protection des outils de collaboration de Microsoft Office 365

En règle générale, n’importe quel environnement de collaboration peut être utilisé comme mécanisme pour diffuser un malware sur le réseau d’une entreprise. Le télétravail augmente les risques puisque les employés utilisent plus souvent leurs dispositifs personnels pour envoyer et partager des fichiers.

Protection de Microsoft Exchange Online

L’hameçonnage est la cybermenace que les employés d’une entreprise rencontrent le plus souvent, étant donné que les e-mails restent le premier vecteur d’attaque utilisé par les cybercriminels. Les escrocs ne cessent d’envoyer des spams et des messages ciblés qui contiennent de faux liens ou des pièces jointes malveillantes. Les filtres internes de Microsoft Exchange Online éliminent certains d’entre eux alors que d’autres arrivent à se faufiler.

Avec cette mise à jour, nous ajoutons à notre solution des technologies qui empêchent la contrefaçon d’adresses IP. Les experts de notre service de filtrage du contenu surveillent le paysage des menaces qui est en constante évolution pour que notre moteur anti-hameçonnage puisse détecter toutes les menaces, y compris les plus récentes. Cette mesure offre une meilleure protection contre les attaques de compromission de la messagerie en entreprise puisque les cybercriminels utilisent souvent de faux domaines.

Partage de fichiers sécurisé

Le malware qui se fait passer pour un e-mail est loin d’être la seule source de menace. En théorie, les employés peuvent recevoir des fichiers malveillants à travers d’autre canaux, comme les applications de messagerie, une clé USB, ou le téléchargement d’une archive protégée par un mot de passe. Dans un environnement parfait, l’antivirus du dispositif détecterait le fichier. Pourtant, dans le cas du télétravail, vous n’êtes pas toujours en mesure de savoir quels dispositifs les employés utilisent ou quelle est le niveau de protection de leurs appareils personnels. Quelqu’un pourrait involontairement partager un fichier malveillant avec ses collègues et mettre en danger tous leurs dispositifs.

Pour empêcher cette situation, nous avons déployé un programme qui arrive à détecter un malware dans un logiciel de collaboration. Les versions précédentes de notre solution analysaient seulement les fichiers téléchargés sur OneDrive Entreprise. Les employés n’utilisent pas seulement ce service pour partager leurs fichiers. Ils se servent d’autres méthodes comme SharePoint Online et Microsoft Teams. Dans cette optique, notre solution de sécurité analyse désormais les fichiers envoyés à travers ces canaux. Si un employé télécharge un fichier malveillant, il est immédiatement placé en quarantaine et l’équipe informatique reçoit tout de suite un rapport sur la menace.

Étant donné la tourmente actuelle causée par la pandémie de Covid-19, il est nécessaire plus que jamais de télétravailler en toute sécurité. Nous comprenons que les entreprises n’ont peut-être pas suffisamment de fonds pour garantir un tel environnement. C’est pourquoi nous avons décidé de prolonger la période d’essai gratuit de Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Vous profitez désormais de 180 jours au lieu de 30. Vous pouvez en savoir plus sur notre solution ou commencer à l’utiliser en vous rendant sur Kaspersky Business Hub.