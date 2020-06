Le réfrigérateur de qualité supérieure InstaView Door-in-Door™ de LG a franchi une étape importante en atteignant un million de ventes à travers le monde depuis son lancement en 2016. Avec une moyenne de plus de 700 unités vendues chaque jour, ce réfrigérateur de grande capacité de LG est à présent disponible dans près de 150 pays dans six continents.

Le réfrigérateur de qualité supérieure InstaView Door-in-Door™ de LG est conçu pour offrir un style de vie culinaire élevé, avec un équilibre parfait entre la forme et la function. Il bénéficie d’une apparence élégante et de fonctionnalités pratiques qui ont gagné la reconnaissance de quelques-uns des prix du design les plus prestigieux tels que le Red Dot Design Award et le iF design Award.

Le réfrigérateur InstaView de LG tire son nom de son panneau en forme de caméléon dans la porte qui peut se transformer en fenêtre transparente juste en frappant sur le verre. Ceci permet à l’utilisateur de voir ce qu’il y a à l’intérieur sans avoir à ouvrir la porte, réduisant ainsi la perte d’air froid. De même que InstaView, Door-in-Door™ permet un accès facile aux boissons et collations favorites en minimisant l’exposition du principal compartiment du réfrigérateur à la température ambiante, aidant ainsi à réduire la perte d’air froid de plus de 41 pour cent.

Pour satisfaire la demande globale grandissante de réfrigérateurs InstaView , LG a ajouté la fonctionnalité de plus grande commodité à davantage d’appareils de sa gamme, y compris French-Door et Side-by-Side, entre autres . De plus, la technologie populaire InstaView se trouve à présent sand d’autres appareils LG tels que LG SIGNATURE Wine Cellar andThinQ™ Range.

La quête sans fin de LG visant à ajouter de la valeur à ses réfrigérateurs au moyen d’innovations utiles a conduit au développement de plus de technologies conçues pour créer une vie culinaire plus efficace et agréable. Par exemple, Smart Care+ utilise ThinQ™ AI de LG pour garder la nourriture fraiche plus longtemps, réduire les couts de l’énergie et offrir un service plus personnalisé.