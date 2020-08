Le réfrigérateur LG propose une série d’options exclusives qui accompagnent ses détenteurs dans leur quotidien et leurs propose une meilleure conservation de produits, économie d’énergie et fonctionnement silencieux.

Développé exclusivement par LG, l’option Nature FRESH⁺™ préserve naturellement la fraîcheur des aliments au moyen d’un contrôle précis de la température limitant ses fluctuations. Résultat, des fruits et légumes à l’apparence et au goût préservés, tels cueillis dans la nature.

Avec sa nouvelle génération de compresseur, LG limite l’écart de la température interne à ± 0,5˚C*, soit la moitié du flux de température des modèles conventionnels (± 1,0˚C), ce qui permet de garder les aliments au frais plus longtemps et plus rapidement. Le compresseur linéaire Inverter de LG assure une efficacité de pointe en utilisant moins de composants que les compresseurs traditionnels. Par conséquent, le compresseur linéaire Inverter comporte moins de points de friction, produisant moins de bruit.

La clayette Magic Crisper du bac à légumes possède une structure alvéolée en nid d’abeille qui retient l’humidité. L’humidité des aliments est stockée dans les alvéoles. Elle est redistribuée tout au long de la conservation des fruits et des légumes. Jusqu’à 20% d’humidité en plus.

Soucieuse du bien-être de ses utilisateurs, LG place ses produits sous le signe de la santé et prouve, pour la énième fois, son engagement aussi bien envers ses adeptes qu’envers la protection de l’environnement.