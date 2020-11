Ainsi, les abonnées d’Orange Tunisie, sans se déplacer, peuvent régler la totalité ou par tranche leurs cotisations CNSS, d’une façon simple et sécurisée.

Tous les abonnés mobile Orange et détenteurs d’une carte bancaire peuvent bénéficier du service orange money en composant la commande USSD *139#. Une fois la transaction de paiement effectuée, le client recevra un SMS pour le notifier du paiement effectif de la cotisation CNSS.

Notons, qu’avec le contexte actuel de l’épidémie COVID 19 que connaît la Tunisie, Orange Tunisie vous protège et protège vos proches, en offrant aux citoyens via le service Orange Money une multitude de services de paiement à distance avec le téléphone mobile et sans se déplacer. En effet, ces services de paiement mobile, en partenariat avec la Société Monétique de Tunisie permettent aux clients d’Orange d’effectuer plusieurs opérations de paiement à travers leur téléphone mobile : Recharger une ligne mobile, payer une facture Orange, payer les amendes radar et recharger leurs abonnements Tunisie autoroutes.