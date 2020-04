La mise en quarantaine prend beaucoup plus de temps que prévu, et le travail à domicile a commencé à être une tâche lourde et intimidante, surtout sans air frais et sans les salles de sports pour retrouver notre productivité et notre forme.

Ne vous inquiétez pas avec l’App gallery de Huawei sa large gamme d’applications OS, tout cela est sous contrôle.

Qu’est-ce que HUAWEI AppGallery?

La platforme App gallery de Huawei et l’une des 3 meilleures plates-formes d’applications au monde, elle se compose d’une large gamme d’applications mondiales et locales, chacune adaptée aux besoins des consommateurs. Les applications téléchargées depuis HUAWEI AppGallery sont également optimisées pour les appareils Huawei, tout en offrant aux utilisateurs un système de sécurité et de protection à cycle complet. Ce système comprend une vérification du nom réel du développeur, un processus d’examen en quatre étapes, une protection contre le téléchargement et l’installation ainsi qu’un mécanisme de prévention pour un fonctionnement sécurisé de l’application.

HUAWEI AppGallery possède également un système de classification par âge qui bloque intelligemment le contenu non adapté à l’âge en fonction des paramètres utilisateur pour fournir un environnement d’application sûr et sain.

À ce jour, AppGallery est disponible dans plus de 170 pays / régions avec 400 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde et est installé sur tous les smartphones et tablettes Huawei allant des smartphones d’entrée de gamme comme la série HUAWEI Y à la série novatrice HUAWEI de moyenne gamme.

Comment rechercher des applications?

HUAWEI AppGallery propose une large gamme d’applications soigneusement triées dans une liste de catégories pour faciliter la recherche. L’ouverture de la HUAWEI AppGallery vous donnera un écran avec les applications recommandées et nouvelles ainsi qu’une barre de recherche sur le dessus où vous pouvez taper le nom de l’application que vous recherchez. Vous pouvez également accéder à la section «Catégories» pour parcourir les catégories. Un total de 18 catégories, dont les jeux, les sports et la santé, les affaires, la communication, l’éducation et plus encore. Une fois que vous avez choisi une catégorie, vous pouvez télécharger les applications les plus pertinentes.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent se concentrer sur la santé, nous vous recommandons de télécharger HUAWEI Health, d’autant plus qu’il connecte tous vos appareils intelligents, tels que la HUAWEI Smart Scale, HUAWEI FreeBuds 3 et même la HUAWEI Watch GT 2 pour une analyse complète de la santé. Pendant ce temps, les enfants peuvent également parcourir la catégorie Jeux pour trouver et profiter d’un large éventail de jeux populaires.

Et si je ne trouve pas l’application que je recherche?

D’autre part, si vous ne trouvez pas l’application que vous recherchez, vous pouvez ajouter le nom de l’application dans une «liste de souhaits» et la soumettre. Lorsque l’application est mise en rayon dans l’AppGallery, vous en serez informé.

Nous savons aujourd’hui qu’il existe une application pour tout et combien nous en dépendons. HUAWEI AppGallery possède toutes les applications dont vous avez besoin et peut être facilement trouvé et téléchargé pour en profiter. Quelle application téléchargez-vous en premier?