Samsung a partagé sa vision de l’avenir lors du Consumer Electronics Show (CES) 2021. Durant la conférence de presse virtuelle, de nombreux produits et solutions qui facilitent la vie quotidienne grâce à l’IA ont été présentés, comme le Micro LED 110 pouces et le JetBot 90 AI+. Samsung s’est également fortement engagée en faveur du développement durable en 2021, avec par exemple des emballages écologiques et des télécommandes fonctionnant à l’énergie solaire.

Créer des expériences utilisateur plus intimes et plus personnalisées

Comme les femmes et les hommes ont passé plus de temps chez eux l’année dernière, la technologie souhaitée s’est muée en technologie nécessaire. En s’appuyant sur cette technologie, ils ont compris que les solutions connectées pouvaient leur faciliter la vie de multiples façons. Les téléviseurs sont essentiels pour se divertir, mais aussi pour faire du fitness. Les Chromebooks et tablettes sont devenus des outils d’apprentissage à domicile essentiels. Les réfrigérateurs intelligents ont aidé à faire les courses à distance et à préparer les repas. Quant aux smartphones, ils se sont révélés indispensables.

Samsung répond constamment à l’évolution rapide de nos modes de vie. Voici les innovations les plus importantes de 2021 :

Écran MICRO LED de 110 pouces : Ce téléviseur fonctionne avec des LED auto-éclairantes, offrant une qualité d’image étonnante et une expérience de visionnage spectaculaire et immersive. L’Infinity Screen, pratiquement sans cadre, vient encore renforcer ce dispositif. Résultat : une expérience de visionnage spectaculaire et immersive doublée d’une qualité d’image remarquable. Le MICRO LED de 110 pouces doté de la fonction Quad Multi View, qui permet de voir quatre écrans simultanément. Vous pouvez donc regarder plusieurs sports en même temps, ou suivre un tutoriel en streaming tout en jouant.

Téléviseurs Lifestyle : La gamme de téléviseurs Lifestyle de Samsung comprend The Serif, The Frame, The Sero et The Terrace, un téléviseur d’extérieur 4K QLED, ainsi que The Premiere, un projecteur laser 4K de qualité cinématographie.

SmartThings Cooking : Cuisiner n’a jamais été aussi facile qu’avec cette application. Le Meal Planner fait des recommandations pour toute la semaine, crée des listes de courses avec les ingrédients nécessaires et, via le réfrigérateur Family Hub™ ou votre appareil mobile, vous pouvez même les commander directement au supermarché. Les instructions de recettes peuvent être envoyées directement aux appareils de cuisson Samsung synchronisés afin de réduire les soucis et les erreurs.

Simplifier le ménage avec l’IA et la robotique

Avec sept centres de recherche dans le monde, Samsung est un précurseur dans le domaine de l’IA et de la robotique depuis des années. En intégrant l’IA à ses produits, Samsung crée de nouvelles expériences à domicile : des machines à laver qui optimisent l’utilisation de l’eau, des détergents et des cycles de lavage, aux téléviseurs dotés d’un processeur IA Quantum qui peut améliorer le contenu HD en une résolution 8K.

Les principales technologies présentées lors de la conférence de presse de Samsung sont les suivantes :

JetBot 90 AI+ : En reconnaissant les objets, cet aspirateur détermine la meilleure façon de nettoyer une pièce. Les capteurs LiDAR et 3D permettent au JetBot 90 AI+ d’éviter les câbles et les petits objets, tout en nettoyant les coins difficiles à atteindre de votre maison. Également équipé d’une caméra, le JetBot 90 AI+ est intégré à l’application SmartThings pour vous aider à surveiller votre maison.

Samsung Bot™ Care2 : dernière itération de la gamme de robots Samsung, le robot Samsung Bot™ Care est conçu pour utiliser l’intelligence artificielle afin de reconnaître et de réagir à votre comportement. Il pourra agir à la fois comme un assistant robotique et un compagnon, en vous aidant à prendre soin des détails de votre vie. Il apprendra également à connaître votre emploi du temps et vos habitudes, et vous enverra des rappels pour vous guider tout au long de votre journée bien chargée.

Samsung Bot™ Handy3 : Ce robot s’appuiera sur une intelligence artificielle avancée pour reconnaître et saisir des objets de tailles, de formes et de poids différents, devenant ainsi une extension de vous-même et vous aidant à travailler dans la maison. Le robot Samsung Bot™ Handy sera capable de faire la différence entre la composition matérielle de divers objets, en utilisant la force appropriée pour saisir et déplacer des objets et des éléments du ménage, en travaillant comme votre partenaire de confiance pour vous aider dans les tâches ménagères comme le nettoyage des pièces en désordre ou le tri de la vaisselle après un repas.

Samsung continue de s’appuyer sur son robot Samsung Bot™ Retail, qui guidera les utilisateurs dans les environnements commerciaux, et sur GEMS, l’exosquelette de Samsung, votre partenaire santé qui, par exemple, vous aidera à faire du fitness.

Une technologie pour un avenir meilleur

Pour créer un avenir meilleur pour nous tous, Samsung se concentre sur trois domaines essentiels : la durabilité, l’éducation et l’accessibilité. Samsung s’attend à ce que ces domaines bénéficient le plus de l’innovation technologique.

« Samsung est en permanence à la recherche de moyens pour construire un avenir meilleur et plus durable, » a déclaré Menno van den Berg. « Dans le cadre du cheminement vers une économie circulaire, nous considérons également qu’il est important que nos produits aient un cycle de vie durable. »

Dans le cadre de son engagement à créer une économie circulaire, Samsung développe des programmes et des solutions de conditionnement et d’emballage qui favorisent un cycle de vie durable des produits, du début à la fin :

Galaxy Upcycling at Home : Ce nouveau programme vous montre comment réutiliser votre ancien smartphone Galaxy.

Eco Packaging et énergie solaire : Samsung étendra ses emballages écologiques aux produits QLED, TV UHD, moniteur et audio en 2021. Pour des raisons de durabilité, les nouvelles télécommandes des télévisions seront toutes alimentées par l’énergie solaire ; elles peuvent être rechargées aussi bien par le soleil que par l’éclairage intérieur. De plus, elles sont en partie fabriquées de plastique recyclé.

Convaincu que les générations futures joueront un rôle essentiel dans la construction d’un avenir durable, Samsung a également accordé la priorité à l’éducation technologique par le biais du concours Samsung Solve for Tomorrow, qui encourage les jeunes à utiliser la technologie de manière créative pour résoudre les problèmes de la communauté, et du Samsung Innovation Campus, qui aide les étudiants à développer des compétences techniques et personnelles pour les emplois de demain.

Lors de l’événement, Samsung a également souligné comment la marque augmente l’inclusion et l’accessibilité de ses produits. L’application SeeColors est conçue pour aider les personnes souffrant d’un déficit de la vision des couleurs (DVC) à ajuster les paramètres de leur téléviseur QLED 2021 pour une meilleure expérience de visionnage, et avec la fonction Sign Language Zoom, le téléviseur s’ajuste automatiquement pour que même les malentendants vivent une expérience de première classe.

Enfin, Samsung a présenté Digital Wellbeing. Cette fonction nous aide à trouver un équilibre entre notre vie numérique et notre vie analogique. Il vous suffit de garder une trace du temps que vous passez sous forme numérique et cela vous aide à tirer le meilleur parti de la journée.

Pour tout complément d’information, des images ou des vidéos supplémentaires sur les produits annoncés par Samsung au CES 2021, veuillez consulter le site http://news.samsung.com.

(Vus 10 fois, 10 visites Aujourd'hui)