Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui avoir été a été récompensée pour la cinquième année consécutive en tant que l’une des marques du « Top 5 mondial » par le cabinet mondial de conseil Interbrand. Interbrand publie tous les ans année sa liste des « meilleures marques mondiales ». Cette année, la valeur de la marque Samsung a atteint 100,8 milliards de dollars, une hausse de 10 % par rapport à 2023.

L’augmentation significative de la valeur de la marque Samsung Electronics est due à la croissance de l’industrie de l’IA, en particulier à son leadership en matière d’IA « On-Device » et à sa compétitivité dans le secteur des semi-conducteurs. Depuis son premier classement en 2020, Samsung Electronics a connu une croissance impressionnante de 62 % en quatre ans et reste la seule entreprise asiatique des cinq premières marques mondiales.

« La croissance substantielle de la marque cette année est la conséquence directe de notre approche holistique de l’IA et de nos efforts pour mettre cette puissante technologie entre les mains des utilisateurs de Samsung dans le monde entier », a déclaré YH Lee, président et directeur du Global Marketing Office de Samsung Electronics. « À l’avenir, nous nous appuierons encore davantage sur les qualités que nos utilisateurs ont appris à aimer et à attendre. »

Entreprise reconnue pour l’IA On-Device, ses expériences connectées améliorées et son leadership en matière d’IA

Selon Interbrand, les développements positifs suivants ont contribué à l’évaluation de Samsung:

Le déploiement de technologies d’IA dans des produits clés et le leadership sur le marché de l’IA On-Device

Des expériences connectées optimisées grâce à des plateformes et des produits basés sur l’IA

Un leadership en matière d’IA fondé sur sa compétitivité dans le secteur des semi-conducteurs

La mise en œuvre d’une stratégie de marque cohérente sur le marché international

Un engagement continu en faveur d’un avenir plus durable.

Cette année, dans le cadre de son idée d’une « IA pour tous », Samsung élargit son portefeuille de produits imprégnés de technologies d’IA afin d’améliorer les expériences des clients. Depuis la sortie de la série Galaxy S24, Samsung est à la pointe de l’IA mobile. La marque a également lancé des téléviseurs intelligents équipés de processeurs basés sur l’IA et de la technologie IA Upscaling, tout en introduisant des appareils Bespoke AI qui facilitent la vie quotidienne des utilisateurs.

L’entreprise développe en outre l’écosystème SmartThings afin de proposer une expérience de connectivité unifiée, permettant ainsi d’utiliser non seulement ses propres produits, mais aussi divers appareils tiers. Cette intégration offre des avantages considérables qui vont bien au-delà d’une plus grande commodité, notamment en matière d’économie d’énergie et de soins familiaux.

En tant que leader de l’industrie des semi-conducteurs, Samsung réalise des investissements audacieux en R&D pour répondre à la demande croissante en matière d’IA et – avec des produits de mémoire innovants tels que DDR5, GDDR7, HBM3E, LPDDR5X, V-NAND 9e génération, Exynos SoC, un capteur d’image haute résolution – répond de façon proactive aux besoins des serveurs et de l’IA On-Device.

En ce qui concerne la stratégie de marque, l’entreprise a été saluée pour la cohérence de ses valeurs de marque et l’établissement de relations authentiques avec ses clients. En outre, Samsung se concentre sur la mise en œuvre d’activités et d’initiatives respectueuses de l’environnement en adoptant différents matériaux recyclés dans un large éventail de catégories de produits. Elle a participé à des initiatives mondiales et collaboré avec des leaders du secteur en se concentrant sur des objectifs tels que la réduction des émissions de carbone liées à l’utilisation des appareils. Les efforts de Samsung Electronics en matière de développement durable et la promotion d’une culture d’entreprise diversifiée ont également fait l’objet d’évaluations positives.

Efforts reconnus de Samsung par division d’entreprise

Mobile

Galaxy AI ouvre la voie à l’ère de l’IA mobile après la sortie de la série Galaxy S24

Amélioration de la nouvelle fonctionnalité Galaxy AI grâce à l’expérience unique des GalaxyZ Fold6 et Z Flip6 pliables

Renforcement du leadership dans le domaine de l’IA de la santé avec le lancement de la bague Galaxy Ring et de la nouvelle série Galaxy Watch

Réseaux

Renforcement du leadership dans le domaine des réseaux d’accès radio virtualisés (vRAN) et de l’Open RAN (réseau d’accès radio ouvert)

Leadership dans la normalisation technique de la 6G

Innovation constante en matière de technologies afin de soutenir les différents cas d’utilisation de la 5G, y compris le streaming et les jeux

Amélioration des partenariats avec les entreprises clientes et communication sur les aspects de durabilité de la technologie de réseau de Samsung

Visual Display

Renforcement de la position de leader mondial sur les marchés des téléviseurs et des barres de son

Innovations constantes avec des produits tels que les téléviseurs à intelligence artificielle, les écrans MICRO LED et l’enceinte Music Frame

Innovation dans le domaine de l’expérience de visualisation grâce à des technologies de pointe, notamment IA Upscaling et l’Active Voice Amplifier Pro

Positionnement en tant que partenaire principal pour les jeux grâce à divers partenariats

Renforcement de la sécurité et de la confidentialité grâce à Samsung Knox

Appareils numériques

Maintien du leadership mondial dans des catégories telles que les réfrigérateurs et les machines à laver grâce à une innovation produit cohérente et à des capacités d’IA avancées

Fourniture d’une valeur et d’une expérience centrées sur le client grâce à des appareils Bespoke AI

Amélioration de l’accessibilité avec l’ouverture automatique des portes et la commande vocale Bixby mise à jour

Proposition d’avantages substantiels – tels que l’efficacité énergétique grâce au mode SmartThings AI Energy – et expansion de l’expérience de connectivité SmartThings dans le monde entier

Semi-conducteurs

Fourniture des premières mémoires DRAM GDDR7, DRAM HBM3E, DRAM LPDDR5X et V-NAND 9 e génération de l’industrie et consolidation de la position de leader du marché pour l’ère de l’IA

génération de l’industrie et consolidation de la position de leader du marché pour l’ère de l’IA Technologies d’IA en constante progression telles que les capteurs ISOCELL Auto 1H1, optimisés pour le développement des véhicules autonomes

Dépassement des attentes des clients grâce au déploiement cohérent de produits SSD B2C exceptionnels, tels que les disques durs 990 EVO et SSD T9

Les meilleures marques mondiales d’Interbrand sont classées en fonction de l’évaluation de la valeur de chaque marque. Cette valeur est le résultat d’une analyse approfondie des performances financières de l’entreprise, de l’influence de la marque sur les décisions d’achat des clients et de sa compétitivité (stratégie, empathie, différenciation, engagement des clients, cohérence, confiance, etc.). Cette évaluation est l’une des plus anciennes au monde et est largement reconnue pour sa crédibilité.