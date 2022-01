Samsung Electronics a dévoilé le 02 janvier 2022, ses nouveaux téléviseurs MICRO LED, Neo QLED et Lifestyle avant le Consumer Electronics Show 2022. Avec des avancées en matière de qualité d’image et de son, davantage d’options de taille d’écran, des accessoires personnalisables et une interface améliorée, les écrans 2022 apportent la vision des « écrans » Partout, Screens for All’ plus proche de la réalité avec des images réalistes, un son immersif et des expériences hyper-personnalisées.

MICRO LED : le summum de la technologie d’affichage

En tant qu’écran de pointe de Samsung, MICRO LED offre une qualité d’image de premier ordre grâce à 25 millions de LED micrométriques qui produisent individuellement de la lumière et de la couleur, créant une expérience incroyablement immersive grâce à une profondeur impressionnante, des couleurs éclatantes et un niveau accru de clarté et de contraste. Au CES 2022, Samsung dévoilera la MICRO LED en trois tailles différentes – 110”, 101” et 89”.

En plus des innovations matérielles, la 2022 MICRO LED prend en charge une profondeur de niveaux de gris de 20 bits. Cela signifie que les modèles MICRO LED peuvent exprimer chaque détail d’une scène, offrant le meilleur contrôle avec plus d’un million de niveaux de luminosité et de couleur, offrant une véritable expérience HDR. Il exprime également 100 % de la gamme de couleurs DCI et Adobe RVB, ce qui donne des couleurs époustouflantes et réalistes. Avec un design immersif rendu possible par son rapport écran/corps de 99,99%, MICRO LED offre des performances révolutionnaires.

Enfin, MICRO LED est doté de fonctionnalités améliorées de convivialité et de personnalisation.

Art Mode permet aux consommateurs de transformer n'importe quelle pièce en galerie d'art car ils peuvent sélectionner et afficher leurs œuvres d'art ou photographies numériques préférées. Le 2022 MICRO LED est également livré avec deux éléments multimédias exclusifs de l'artiste et designer de renom Refik Anadol.

Vue multiple permet aux utilisateurs de visualiser le contenu de quatre sources différentes simultanément – à partir de l'un ou de l'ensemble des quatre ports HDMI – dans une résolution 4K vierge jusqu'à 120 ips.

Dolby Atmos offre une expérience audio immersive de premier ordre avec des haut-parleurs supérieurs, latéraux et inférieurs pour un son multidimensionnel à couper le souffle.

Evolution de Neo QLED avec processeur Neo Quantum et expérience sonore dynamique

Grâce au processeur Neo Quantum et aux progrès de la technologie de l’image et du son qu’il offre, 2022 Neo QLED fournira certaines des images les plus pures et des paysages sonores immersifs possibles. En fait, le processeur Neo Quantum de cette année introduit une cartographie de contraste avancée avec BLU (unité de rétroéclairage), augmentant le niveau de luminosité de 12 à 14 bits pour un meilleur contrôle de la source lumineuse – les Quantum Mini LED. Cela permet au téléviseur de contrôler son éclairage sur 16 384 étapes, quadruplé par rapport aux 4 096 étapes précédentes.

La nouvelle technologie Shape Adaptive Light exploite le processeur Neo Quantum pour analyser les lignes, les formes et les surfaces afin de contrôler la forme de la lumière des Quantum Mini LED, améliorant ainsi la luminosité et la précision de toutes les formes sur l’écran. Le résultat est une qualité d’image exceptionnelle qui affiche un contenu HDR complet. Le 2022 Neo QLED de Samsung intègre également Real Depth Enhancer, un algorithme de qualité d’image multi-intelligence. Cette avancée technologique crée un plus grand sentiment de réalisme en déterminant et en traitant un objet à l’écran par rapport à son arrière-plan pour créer une impression de profondeur.

De plus, le 2022 Neo QLED de Samsung est doté du mode EyeComfort, qui ajuste automatiquement la luminosité et la tonalité de l’écran en fonction d’un capteur de lumière intégré et des informations sur le coucher/le lever du soleil. Au fur et à mesure que la lumière ambiante change, l’écran réduira progressivement la quantité de lumière et offrira des tons plus chauds, en ajustant les niveaux de lumière bleue en conséquence. Cela permet une expérience de visionnement plus confortable la nuit en réduisant la lumière bleue qui peut affecter la qualité du sommeil.

Les fonctionnalités sonores de Neo QLED bénéficient également d’une mise à niveau majeure. S’appuyant sur l’OTS (Object Tracking Sound), qui dirige le son pour se déplacer dans la pièce avec l’objet à l’écran, les produits 2022 comprendront OTS Pro, qui intègre de puissants haut-parleurs à déclenchement ascendant pour créer un son surround aérien. 2022 Neo QLED offre également une expérience Dolby Atmos vraiment remarquable grâce à l’ajout des nouveaux haut-parleurs de canal supérieur de Samsung. Avec des haut-parleurs multicanaux placés dans tout le téléviseur, Neo QLED offre une expérience sonore dynamique qui suit les actions de tous les coins.

Téléviseurs de style de vie primés avec une intégration transparente du design et de la technologie

Les écrans 2022 Lifestyle de Samsung allient parfaitement design et technologie pour une expérience unique et personnalisée. Un nouvel écran mat avec des propriétés antireflet, antireflet et anti-empreintes digitales a été appliqué à The Frame, The Sero et The Serif, offrant l’une des expériences de visionnage les plus agréables et les plus confortables. En conséquence, le nouveau Matte Display sur les écrans 2022 Lifestyle de Samsung a reçu trois vérifications d’UL (Underwriter Laboratories) pour être « Reflection Glare Free », « Discomfort Glare Free » et « Disability Glare Free ».

Le cadre offre désormais l'expérience de visualisation d'art la plus réaliste en dehors d'un musée grâce à la technologie de panneau antireflet et à faible réflexion avec un écran mat en relief. Il évite également les traces de doigts et les taches, permettant aux utilisateurs de profiter de leurs œuvres d'art préférées en parfait état. Le cadre est disponible dans des tailles allant de 32″ à 85″.

Le Serif est également livré avec un corps au fini mat pour se fondre parfaitement avec l'écran mat, élevant le design emblématique pour donner l'aspect et la sensation les plus haut de gamme. Avec l'ajout d'une option de taille 65″, The Serif est maintenant offert dans des tailles allant de 43″ à 65″.

Le séro offre une expérience de visionnage optimisée avec son nouvel écran mat en modes vertical et horizontal. La nouvelle fonction verticale Multi View fait passer le multitâche au niveau supérieur, permettant aux utilisateurs de visualiser simultanément différents contenus en haut et en bas de l'écran, ou de rechercher des informations en ligne tout en regardant quelque chose.

Le nouveau Smart Hub et les applications pour une expérience utilisateur ultime

Les téléviseurs intelligents 2022 de Samsung sont livrés avec un nouveau Smart Hub qui place la curation et la découverte de contenu au centre de leurs préférences de visualisation. Le nouveau Smart Hub guidera les utilisateurs vers leur contenu préféré ou les aidera à découvrir quelque chose de nouveau tout en passant moins de temps à chercher. La barre latérale du Smart Hub permet également une transition transparente entre les catégories – Media, Game (Gaming Hub) et Ambient – permettant aux utilisateurs de se concentrer sur diverses activités à domicile.

Centre de jeu : Le Samsung Gaming Hub permettra aux joueurs de découvrir et de se lancer plus rapidement dans les jeux qu'ils aiment grâce aux services de streaming de jeux. Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de jeux grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders de l'industrie – NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik – et ce n'est que le début.

Regardez ensemble : La nouvelle application permet aux utilisateurs de discuter en vidéo avec leurs amis et leur famille tout en regardant leurs émissions et films préférés, garantissant ainsi de rapprocher tout le monde.

Plateforme NFT : Cette application propose une plate-forme intuitive et intégrée pour découvrir, acheter et échanger des œuvres d'art numériques via MICRO LED, Neo QLED et The Frame.

Étalonnage intelligent :Cette fonction permet aux utilisateurs d'affiner les paramètres pour une qualité d'image optimale. Le mode de base propose un moyen rapide et facile de calibrer les écrans en 30 secondes, tandis que le mode professionnel optimise les écrans pour une qualité d'image irréprochable en 10 minutes environ.

Options d’accessoires étendues personnalisées selon les besoins et les goûts des utilisateurs

Les modèles 2022 sont également livrés avec des accessoires étendus pour personnaliser l’expérience utilisateur. Le support mural et le support à rotation automatique héritent de l’expérience de visualisation verticale de The Sero, permettant aux utilisateurs de profiter de la visualisation mobile en faisant pivoter automatiquement leurs écrans.

Pour compléter l’accessoire, les produits 2022 prendront en charge une interface verticale, y compris le Smart Hub, et offriront une fonction Multi View verticale. Il proposera des applications telles que YouTube et TikTok ainsi que la mise en miroir et la diffusion en mode vertical. Enfin, des fonctionnalités lifestyle telles que Ambient Mode+ et Art Mode sont également disponibles en mode vertical. La nouvelle touche de rotation de la télécommande permet aux utilisateurs de faire pivoter facilement l’écran d’un simple clic.

De plus, avec des options de cadre étendues pour The Frame et des supports muraux ultra-plats à mouvement complet pour tous les téléviseurs, les possibilités de personnalisation sont infinies avec les écrans 2022 de Samsung.

Briser les barrières sonores avec la dernière barre de son et les dernières fonctionnalités

La gamme de barres de son 2022 bénéficie de mises à niveau technologiques pour offrir une expérience audio tridimensionnelle encore plus immersive. Q Symphony, l’expérience de son surround signature qui permet aux Neo QLED et aux barres de son de Samsung de fonctionner ensemble, a été améliorée avec une synchronisation accrue. Cela permet à la barre de son et aux haut-parleurs du téléviseur de fonctionner avec tous les haut-parleurs des téléviseurs, y compris les haut-parleurs des canaux supérieurs, offrant ainsi un paysage sonore vaste et puissant.

Les barres de son 2022 de Samsung sont également dotées d’une connectivité sans fil Dolby Atmos, une connexion sans fil Smart TV à la barre de son dans laquelle l’écran et les haut-parleurs de la barre de son offrent une expérience audio incroyable sans câbles gênants.

De plus, la nouvelle barre de son ultra-mince HW-S800B réinitialise la norme dans la catégorie des barres de son minces, offrant des basses puissantes sous une forme compacte en intégrant la technologie de radiateur passif à son caisson de basses. Avec de véritables canaux de haut-parleurs haut de gamme, la nouvelle barre de son ultra-mince offre un son puissant à seulement 1,6″ de profondeur.

« Le rôle de l’écran a radicalement changé ces dernières années avec les progrès de la technologie et la façon dont le divertissement est distribué. Avec notre nouvelle gamme de produits, nous offrons aux clients une expérience vidéo et audio entièrement immersive et personnalisable selon leurs besoins », a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif et chef de l’équipe Ventes et marketing de l’activité Affichage visuel chez Samsung. « Que vous soyez un cinéphile, un amateur de télévision, un joueur ou même un amateur d’art, Samsung propose des offres de pointe qui peuvent améliorer n’importe quelle pièce. »

Pour plus d’informations, y compris des images ou des vidéos sur les produits que Samsung annonce au CES 2022, veuillez visiter news.samsung.com/global/ces-2022.

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles de changer sans préavis ni obligation. La disponibilité des produits, services et fonctionnalités mentionnés ci-dessus peut varier selon les régions.

