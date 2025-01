Samsung et Instacart collaborent pour offrir une expérience de cuisine avancée avec des technologies innovantes

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel avec Instacart, collaborant pour ajouter un nouveau moyen pratique pour les consommateurs aux États-Unis[1] d’acheter des produits d’épicerie directement à partir des écrans de leurs réfrigérateurs Samsung Bespoke. [2]Grâce à l’intégration de la technologie de reconnaissance alimentaire exclusive de Samsung (AI Vision Inside [3] ) avec l’API avancée de correspondance de produits d’Instacart[4] , le partenariat permettra une expérience d’achat d’épicerie simple, pratique et axée sur la technologie pour nos consommateurs.

À partir de 2025, les modèles de réfrigérateurs Bespoke dotés de différents types d’écrans, notamment le AI Family Hub™+ de 32 pouces et le nouveau AI Home de 9 pouces, et d’AI Vision Inside, la nouvelle fonctionnalité permettra aux consommateurs de réapprovisionner facilement leurs produits d’épicerie préférés via Instacart en exploitant la technologie de reconnaissance alimentaire Vision AI. Avec AI Vision Inside, les consommateurs peuvent non seulement gérer leur inventaire alimentaire, mais à l’avenir, l’expérience s’étendra plus loin en permettant le réapprovisionnement via Instacart, directement depuis le réfrigérateur.

« Samsung travaille sans relâche pour offrir une expérience domestique plus pratique à nos utilisateurs grâce à des technologies innovantes », a déclaré Jeong Seung Moon , vice-président exécutif et responsable de l’équipe Expérience client pour la division Appareils numériques (DA) chez Samsung Electronics. « La combinaison de la technologie clé de Samsung et de la plateforme d’achat d’épicerie en ligne exceptionnelle d’Instacart sera un excellent exemple de la manière dont un partenariat peut créer un nouveau niveau de commodité. » « Nous avons tous rêvé d’un réfrigérateur capable de se remplir tout seul, et maintenant, grâce à ce partenariat avec Samsung, ce n’est plus de la science-fiction », a déclaré Daniel Danker, directeur des produits chez Instacart. « Grâce à la plateforme de développement Instacart qui permettra cette intégration transparente, les propriétaires de réfrigérateurs Samsung Bespoke pourront passer des commandes d’épicerie et réapprovisionner facilement les étagères vides du réfrigérateur grâce à une livraison le jour même via Instacart auprès de leurs détaillants d’épicerie locaux préférés. »

La nouvelle expérience Instacart sera également déployée sur les unités AI Family Hub™+ existantes (équipées d’AI Vision Inside) via des mises à jour du micrologiciel en réseau (OTN) en 2025. [5] Il s’agit d’un autre exemple des mises à jour Smart Forward de Samsung, qui apportent une valeur ajoutée à nos consommateurs en améliorant les appareils qu’ils possèdent déjà. Le partenariat avec Instacart est la dernière étape en date dans le parcours de Samsung pour ajouter de la valeur à l’expérience utilisateur en travaillant main dans la main avec d’autres leaders technologiques avant-gardistes.

[1] Disponible uniquement dans les zones desservies par Instacart. Pour vérifier si les courses Instacart sont disponibles dans votre région, veuillez visiter www.instacart.com

[2] La liste des modèles de réfrigérateurs applicables doit être déterminée. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung et un compte Instacart sont nécessaires.

[3] Depuis novembre 2024, AI Vision Inside peut reconnaître jusqu’à 37 aliments, tels que des fruits et légumes frais. Les noms et les dates d’expiration des aliments non reconnaissables doivent être définis manuellement. AI Vision Inside ne peut pas identifier ou répertorier les aliments dans les bacs de porte du réfrigérateur ou le congélateur. La fonction reconnaît les aliments sur la base de modèles d’apprentissage profond qui peuvent être mis à jour périodiquement pour améliorer la précision. Les mises à jour et les fonctionnalités applicables peuvent varier selon la région et le modèle.

[4] Une interface de programmation d’application (API) permet à différentes applications logicielles de communiquer et de fonctionner ensemble.

[5] Le calendrier de mise à jour et la liste des modèles de réfrigérateurs applicables doivent être déterminés. La mise à jour du micrologiciel sera disponible sur les unités de réfrigérateur compatibles et héritées.