Samsung franchit une étape vers l’IA pour tous en présentant les nouveaux Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G et Galaxy A26 5G

Samsung Electronics Co., Ltd. vient de dévoiler les smartphones Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G et Galaxy A26 5G, les petits derniers de la famille Galaxy A. Pour la première fois, la gamme Galaxy A intègre l’Awesome Intelligence, reprenant les fonctions favorites des inconditionnels de Galaxy alimentées par l’IA pour réinventer la créativité, tout en apportant des protections solides en matière de sécurité et de confidentialité pour offrir une expérience mobile sûre.

« La nouvelle génération Galaxy A marque un tournant décisif dans notre mission de l’IA pour tous, en proposant les expériences incroyables d’IA mobile de Galaxy à un nombre encore plus grand de personnes dans le monde entier », a déclaré TM Roh, président et directeur de Mobile eXperience (MX) Business chez Samsung Electronics. « Forte de ces nouvelles fonctionnalités et capacités impressionnantes, la gamme Galaxy A permet une créativité sans limite tout en garantissant une expérience mobile sûre, fiable et amusante. »

L’Awesome Intelligence au service des fonctions de recherche avancée et de la créativité

L’Awesome Intelligence est la première solution IA complète mobile exclusivement disponible sur les Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G et Galaxy A26 5G qui propose aux utilisateurs des outils d’intelligence artificielle puissants, amusants et faciles à utiliser. Intégrées à One UI 7, les nouvelles fonctionnalités Awesome Intelligence offrent aux utilisateurs des modèles Galaxy A des expériences visuelles et de recherche exceptionnelles.

Très appréciée des inconditionnels sur les appareils de la série Galaxy A l’année dernière, la fonction améliorée Circle to Search[1] de Google facilite plus que jamais la recherche et l’exploration à partir de l’écran du téléphone. Grâce aux dernières mises à jour, les utilisateurs peuvent désormais faire encore plus de choses sur leur téléphone. Circle to Search reconnaît rapidement les numéros de téléphone, les adresses électroniques et les URL à l’écran, ce qui permet aux utilisateurs d’agir d’un simple toucher.

Grâce aux récentes améliorations apportées à Circle to Search, les utilisateurs peuvent également rechercher directement les chansons qu’ils entendent sans changer d’application. Qu’il s’agisse d’une chanson diffusée sur les médias sociaux à partir de leur téléphone ou de musique diffusée par des haut-parleurs proches, il suffit d’appuyer longuement sur la barre de navigation pour activer Circle to Search, puis d’appuyer sur le bouton de musique pour identifier sans effort le nom de la chanson et l’artiste.

La gamme Galaxy A propulse également l’expérience de l’appareil photo à un niveau supérieur grâce à des outils axés sur la création. Ainsi, le Galaxy A56 5G et le Galaxy A36 5G sont dotés d’un puissant système à trois appareils photo, avec un objectif principal de 50 Mpx sur tous les appareils et un enregistrement HDR 10 bits sur l’objectif avant, pour des selfies clairs et nets. Le Galaxy A56 5G est, quant à lui, doté d’une technologie d’appareil photo de pointe avec un objectif ultra-large de 12 MP, tandis que tous les modèles de la gamme favorisent la créativité d’une manière inédite et passionnante grâce à l’édition visuelle intelligente.

Exclusivement disponible sur le Galaxy A56 5G, Best Face[2] permet de capturer plus facilement que jamais la photo de groupe parfaite en sélectionnant et en combinant les meilleures expressions ou caractéristiques d’un maximum de cinq personnes à partir d’une photo de mouvement. Que quelqu’un ait cligné des yeux ou détourné le regard, tout le monde apparaît sous son meilleur jour en une seule prise de vue homogène. Le Galaxy A56 5G apporte également des améliorations à la fonction Nightography[3], avec le mode Low Noise pour l’appareil photo selfie 12 MP et la prise en charge d’un appareil photo grand angle supplémentaire pour capturer des contenus époustouflants dans des conditions de faible luminosité.

Les Galaxy A 56 5G, Galaxy A36 5G et Galaxy A26 5G sont tous dotés d’un Object Eraser[4] perfectionné, qui permet aux utilisateurs d’éliminer les distractions indésirables des photos. Qu’il s’agisse d’un passant inopiné ou d’une ombre gênante, les utilisateurs peuvent sélectionner manuellement ou automatiquement les objets à effacer, afin d’obtenir une image finale plus propre et plus soignée en quelques étapes. De plus, la fonction Filters[5] permet de créer des filtres personnalisés en extrayant des couleurs et des styles de photos existantes que les utilisateurs peuvent appliquer pour obtenir un effet unique et personnalisé en fonction de leur humeur et de leurs goûts. Grâce à ces outils intelligents, les utilisateurs peaufinent et améliorent leurs photos sans effort, pour une créativité accrue à chaque prise de vue.

Écrans améliorés et mises à jour de sécurité de six ans

Avec six générations de mises à jour du système d’exploitation Android et de One UI et six ans de mises à jour de sécurité, la gamme Galaxy A renforce encore sa longévité logicielle.

Les Galaxy A56 5G et Galaxy A36 5G présentent également un écran plus grand, conçu pour une expérience visuelle immersive de haute qualité. Les deux appareils sont dotés d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces[6] FHD+ avec des niveaux de luminosité atteignant 1200 nits[7], ce qui permet une expérience de divertissement vivace et immersive. Par ailleurs, de nouveaux haut-parleurs stéréo améliorent encore l’expérience avec un son riche et équilibré.

Équipée d’une batterie de 5 000 mAh sur tous ses modèles, la nouvelle série Galaxy A est conçue pour accompagner les utilisateurs au quotidien. Les Galaxy A56 5G et Galaxy A36 5G proposent une puissance de charge de 45 W et la technologie Super Fast Charge 2.0, offrant une charge encore plus rapide pour une utilisation prolongée. Les deux modèles présentent également des performances accrues, le Galaxy A56 5G étant équipé du chipset Exynos 1580 et le Galaxy A36 5G de la plateforme mobile Snapdragon® 6 Gen 3. Une chambre à vapeur plus grande dans les deux appareils permet en outre une meilleure performance, garantissant un jeu fluide, un visionnage des vidéos et un fonctionnement multitâche sans effort.

Au-delà des performances, cette nouvelle série est conçue pour résister aux aléas de la vie. Pour la première fois, le Galaxy A26 5G présente un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP67 pour une protection solide contre les éléments, correspondant à l’indice IP67 du Galaxy A36 5G et du Galaxy A56 5G[8]. En outre, un matériau de couverture avancé en verre Corning® ajoute une protection durable contre les rayures et les fissures[9].

Extension des protections en matière de sécurité et respect de la vie privée

En intégrant pour la première fois One UI 7 sur la série Galaxy A, Samsung renforce la sécurité et la protection de la vie privée. Avec Samsung Knox Vault, la série offre un niveau supplémentaire de sécurité et de transparence et élargit les choix de l’utilisateur afin de garantir la protection des données sensibles. Grâce aux dernières fonctions de sécurité et de confidentialité One UI 7, les utilisateurs bénéficient d’une protection globale, avec notamment des fonctions, Theft Detection, More Security Settings améliorées.[10]

Dès leur sortie, les Galaxy A56 5G[11] et Galaxy A36 5G[12] seront disponibles avec la clé numérique sur certains marchés d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord, et d’autres marchés suivront.

Samsung lancera également l’édition Galaxy A56 5G Enterprise[13], offrant des expériences mobiles prêtes à l’emploi aux entreprises modernes de toute taille. Elles bénéficieront de sept ans de mises à jour de sécurité et de One UI, de trois ans de garantie et d’une garantie de deux ans sur le cycle de vie du produit pour assurer une adoption durable et sans souci. Cette offre comprend également une licence d’un an pour Knox Suite – Enterprise Plan, le package ultime pour protéger et gérer des flottes d’appareils étendues et complexes grâce à un contrôle granulaire des mises à jour du système d’exploitation, des analyses de l’utilisation des appareils, des informations de sécurité intelligentes et des fonctions exclusives conçues pour les besoins des entreprise.

La nouvelle série Galaxy A se décline en plusieurs couleurs.[14] Le Galaxy A56 5G est disponible en Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive et Awesome Pink, le Galaxy A36 5G en Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White et Awesome Lime, et le Galaxy A26 5G en Black, White etMint.

Pour en savoir plus sur le Galaxy A56 5G, le Galaxy A36 5G, le Galaxy A26 5G et les autres smartphones Galaxy, rendez-vous sur les sites suivants : Samsung Newsroom, Samsung Mobile Press et Samsung.com.

[1] Circle to Search est une marque déposée de Google LLC. La disponibilité du service peut varier en fonction du pays, de la langue et du modèle d’appareil. Connexion Internet requise. L’exactitude des résultats n’est pas garantie. Fonctionne sur les applications et surfaces compatibles et uniquement avec de la musique ambiante. Ne reconnaît pas la musique provenant d’un casque ou lorsque le volume du téléphone est désactivé.

[2] La fonction Best Face est uniquement disponible sur le Galaxy A56 5G de la série Galaxy A. La fonction Best Face est disponible seulement pour les photos prises avec l’option Motion Photo activée. La fonction ne génère pas de nouvelles expressions faciales, mais sélectionne des cadres dans le clip vidéo Motion Photo. Elle peut reconnaître jusqu’à cinq personnes par image et suggérer jusqu’à trois expressions alternatives par personne.

[3] Les résultats peuvent varier en fonction de l’éclairage et/ou des conditions de prise de vue, par exemple s’il y a plusieurs sujets dans l’image, si l’image est floue ou si les sujets sont en mouvement.

[4] Les résultats peuvent varier en fonction des images et de l’objet que vous essayez de retirer.

[5] La fonction Filters n’est pas disponible dans le format d’image 3:4 64 MP. Sa disponibilité peut varier en fonction du modèle de votre appareil et de la version du logiciel. La disponibilité des filtres peut varier en fonction des paramètres de résolution et de format.

[6] Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,7 pouces dans le rectangle complet et de 6,5 pouces si l’on tient compte des coins arrondis. La surface de visualisation réelle est réduite en raison des coins arrondis et de l’orifice de l’appareil photo.

[7] 1 200 nits en mode HBM (Mode High Brightness).

[8] Basé sur des conditions de test en laboratoire pour une immersion jusqu’à 1 mètre d’eau douce pendant 30 minutes. Il n’est pas conseillé de l’utiliser à la plage ou à la piscine. La résistance à l’eau et à la poussière de l’appareil n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l’usure normale.

[9] Le verre Corning® Gorilla® Victus®+ est appliqué à l’avant et à l’arrière des Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G et Galaxy A26 5G.

[10] La disponibilité, les caractéristiques et les spécifications indiquées dans l’article sont sujettes à modification et peuvent varier selon le marché et/ou le modèle.

[11] Le déploiement de la clé numérique pour le Galaxy A56 5G commence en Corée, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie. Les caractéristiques peuvent varier en fonction du pays ou de la région.

[12] Le déploiement de la clé numérique pour le Galaxy A36 5G commence en Corée, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Les caractéristiques peuvent varier en fonction du pays ou de la région.

[13] La disponibilité peut varier en fonction du pays ou de la région.

[14] La disponibilité des couleurs et des modèles peut varier en fonction du pays, de la région ou de l’opérateur.