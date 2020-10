Samsung Electronics Co., Ltd. vient d’annoncer qu’elle tiendrait le Samsung IA Forum 2020 en ligne via sa chaîne YouTube durant deux jours, du 2 au 3 novembre. Fêtant son quatrième anniversaire cette année, le forum rassemble des universitaires et des experts de l’industrie de renommée mondiale en matière d’intelligence artificielle (IA) et sert de plate-forme pour échanger des idées, des informations et les derniers résultats de recherche, ainsi qu’une plate-forme pour discuter de l’avenir de l’IA.

Premier jour : Technologies de l’IA pour des changements dans le monde réel

Le premier jour, qui sera organisé par Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), le centre de R&D de Samsung dédié aux technologies de pointe du futur, le Dr Kinam Kim, vice-président et PDG de Device Solutions chez Samsung Electronics prononcera un discours d’ouverture. Des experts renommés en IA feront ensuite des présentations sous le thème « Les technologies de l’IA pour des changements dans le monde réel ».

Cette année, le Professeur Inyup Kang, président de System LSI Business chez Samsung Electronics se joindra à la table ronde avec les présentateurs. Les sujets de discussions approfondies comprennent : les défis qui doivent être surmontés au niveau mondial grâce aux technologies d’IA au cours de la prochaine décennie ; les limites auxquelles l’IA est confrontée pour s’attaquer aux problèmes du monde réel tels qu’une pandémie ou un changement climatique ; et si les êtres humains ont besoin d’une IA au niveau humain, entre autres sujets.

Séances du premier jour :

« Vers la découverte des représentations causales » par le Pr Yoshua Bengio, Université de Montréal

« Apprentissage auto-supervisé » par le professeur Yann LeCun, Université de New York

« Méta-apprentissage: de l’adaptation en quelques clichés à la découverte de symétries » par le professeur Chelsea Finn, Université de Stanford

« Reconstruction du cerveau » par le professeur Donhee Ham, membre du Samsung Advanced Institute of Technology, professeur à l’Université de Harvard

« Intelligibilité tout au long du cycle de vie de l’apprentissage automatique » par Mme Jennifer Wortman Vaughan, Microsoft Research

« Modèles de bout en bout pour la reconnaissance vocale » par le Dr Tara Sainath, Google Research

Le professeur Yoshua Bengio, lauréat du prix Turing 2018, souvent appelé « le prix Nobel d’informatique », assume la coprésidence du forum, et le nouveau prix « Samsung IA chercheur de l’année » sera présenté à l’événement.

Le lauréat du prix « Chercheur de l’année » est sélectionné parmi les chercheurs mondiaux en IA de moins de 35 ans grâce à des évaluations approfondies et des évaluations effectuées par des experts en IA de Samsung Electronics et d’institutions universitaires renommées. Le premier jour du forum, la cérémonie de remise des prix aura lieu pour présenter le prix de 30 000 USD et le lauréat fera une présentation.

De plus, Samsung a nommé le professeur Yoshua Bengio comme « Professeur d’IA de Samsung ». En tant que coprésident du forum avec le professeur Sungwoo Hwang, président et directeur de SAIT, le professeur Bengio utilisera ses vastes réseaux et son expertise dans le domaine de l’apprentissage profond pour élargir la coopération afin d’élargir les limites de la recherche sur l’IA chez Samsung Electronics.

« Nous avons un ensemble exceptionnel d’orateurs et de sujets de discussion qui promettent de faire la lumière sur les limites des technologies actuelles d’IA, qui soulèvent des questions à la fois pratiques et théoriques, et des orientations de recherche visant à atteindre l’intelligence au niveau humain », a déclaré le professeur Yoshua Bengio.

Deuxième jour : l’IA centrée sur l’être humain

Les sessions du deuxième jour seront organisées par Samsung Research, le centre de R&D avancé de la société qui dirige le développement des futures technologies pour les activités SET (produits finaux) de Samsung Electronics. Sous le thème « l’IA centrée sur l’être humain », le professeur Sebastian Seung, président et chef de Samsung Research, prononcera le discours d’ouverture, et des experts en IA qui se sont activement engagés dans des activités de recherche sur l’IA dans le monde entier partageront leurs idées.

Séances du deuxième jour :

« Traitement du langage naturel » par le professeur Christopher Manning, Université de Stanford

« Vision » du professeur Devi Parikh, Georgia Institute of Technology

« Interaction humain-robot » par le professeur Subbarao Kambhampati, Arizona State University

« Robotique » par le professeur Daniel D. Lee, Cornell Tech, vice-président exécutif de Samsung Research et directeur du Samsung AI Center-New York

Le professeur Christopher Manning, un expert renommé en traitement du langage naturel (PNL), parlera de l’état actuel et de l’avenir des technologies PNL requises pour l’IA centrée sur l’être humain. Il a précédemment prononcé le discours d’ouverture du premier Samsung IA Forum en 2017 sur le développement de la technologie de compréhension du langage naturel basée sur les réseaux neuronaux. Samsung a travaillé avec le professeur Manning sur la modélisation des questions-réponses et des dialogues et continuera de collaborer avec lui sur le développement global des technologies PNL.

Après les présentations, Sebastian Seung, un pionnier de la recherche sur l’IA basée sur les neurosciences, présidera une table ronde avec les quatre intervenants sur les perspectives et l’orientation future de l’IA centrée sur l’être humain.

« Nous espérons que Samsung IA Forum 2020 contribuera à une meilleure compréhension des développements de la technologie de l’IA et de ses applications qui peuvent avoir un impact positif sur la vie humaine », a déclaré Seung. « D’autant plus que le forum de cette année se tiendra en ligne, j’espère que l’événement sera l’occasion d’une plus grande participation de ceux qui s’intéressent aux technologies de l’IA. »

L’événement sera ouvert aux participants pré-inscrits. L’inscription est disponible sur le site Web de Samsung Advanced Institute of Technology et sur le site Web de Samsung Research à partir du 6 octobre.