Samsung est en tête du marché mondial de la télévision pour la 15e année consécutive, selon le cabinet d’études de marché Omdia. Les données publiées le 23 février dernier indiquent que Samsung a enregistré 31,8 % de part de marché mondial des téléviseurs en termes de chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2020 et a conservé la plus grande part de marché annuelle de la catégorie en termes de chiffre d’affaires en 2020, avec 31,9 %.

Les 15 années de croissance de Samsung dans le domaine de l’affichage visuel reflètent son engagement à offrir les meilleures expériences de visionnage à domicile. Elle se reflète également dans son portefeuille QLED en pleine croissance et dans sa position de leader du marché dans le segment des écrans ultra-larges (plus de 75 pouces). La volonté d’innovation de Samsung se reflète également dans l’introduction et l’élargissement de son portefeuille de téléviseurs Lifestyle et dans plusieurs premières du secteur et de la catégorie.

“Les consommateurs utilisent les écrans tous les jours pour se divertir, communiquer avec leurs proches, travailler, faire de l’exercice à la maison et bien plus encore. Et nous avons vu comment les différents modes de vie et les routines ont non seulement évolué, mais ont convergé”, a déclaré Jong-hee Han, président de l’activité Affichage visuel chez Samsung Electronics. “Nous sommes extrêmement honorés de la confiance placée dans notre vision et nos produits ; c’est ce qui nous pousse à poursuivre sans relâche nos efforts pour offrir des innovations de pointe et une expérience d’écran de premier ordre qui répond aux besoins du consommateur d’aujourd’hui”.

Depuis 15 ans, Samsung est à la tête du secteur de la télévision grâce à ses nouvelles technologies révolutionnaires. En 2021, elle prévoit de consolider cette position de leader grâce à l’introduction de nouveaux produits et à l’extension des gammes de télévision déjà existantes. Pensez à la nouvelle série Neo QLED, mais aussi aux MICRO LED et aux téléviseurs Lifestyle. Samsung a également une vision à long terme avec un vaste programme de durabilité. Les investissements dans la R&D et le développement de produits se poursuivent également sans relâche. Ainsi, Samsung continue de renforcer son offre technologique dans le but ultime d’offrir aux consommateurs des expériences de premier ordre.

