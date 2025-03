Samsung reçoit 58 distinctions aux iF Design Awards 2025

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui avoir reçu un total de 58 prix lors des International Forum (iF) Design Awards 2025, un prestigieux concours international de design allemand. Parmi les distinctions, citons un Gold Award pour Ballie de Samsung et un concept de boîtier avancé pour les petits projecteurs portables, « BOJAGI ».

Fondés en 1953 sous le nom de Die Gute Industrieform eV, les iF Design Awards évaluent une large gamme de facteurs, notamment la différenciation et l’impact, dans un total de neuf catégories : conception de produit, conception d’emballage, conception de communication, architecture d’intérieur, concept professionnel, conception de service, architecture, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI).

« L’innovation avec l’IA peut nous aider à trouver un écho auprès de nos clients grâce au pouvoir du design », a déclaré TM Roh, président et directeur du Corporate Design Center chez Samsung Electronics. « Nous nous efforcerons de fournir des designs qui s’harmonisent avec les modes de vie changeants des consommateurs et qui contribuent à la société et à la vie de nos consommateurs. »

Deux prix d’or récompensent les conceptions qui offrent des expériences personnalisées pour différents styles de vie

Ballie[1], un robot IA compagnon pour la maison, agit comme un assistant personnel capable de se déplacer de manière autonome dans la maison pour effectuer diverses tâches. En se connectant aux appareils électroménagers et en les gérant, Ballie peut aider les utilisateurs dans de nombreuses situations, en apprenant continuellement des habitudes des utilisateurs pour fournir des services plus intelligents et plus personnalisés.

Le concept avancé de conception d’emballage pour petits projecteurs portables, baptisé « Sustainable Design & Communication, BOJAGI », s’inspire d’un outil traditionnel coréen appelé bojagi. Le design a été réalisé à partir de chutes de tissu et a été conçu pour pouvoir être emballé et réutilisé de manière durable, quelle que soit sa forme.

58 prix pour des téléviseurs, des appareils électroménagers et des smartphones

Les 58 prix remportés par Samsung Electronics ont été décernés dans toutes les catégories de design. En plus des Gold Awards pour les modèles « Ballie » et « BOJAGI », Samsung a reçu des prix dans la catégorie Product Design pour le Bespoke AI Laundry Combo™, un lave-linge et sèche-linge tout-en-un ; le Galaxy Ring , un appareil portable doté de la puissante technologie de capteur de Samsung et des capacités Galaxy AI pour aider les utilisateurs à suivre leur santé en le portant simplement au doigt ; et le Neo QLED 8K , un téléviseur qui offre une expérience immersive avec le design Infinity Air.

D’autres produits et services ont été récompensés pour leur excellence en matière de conception, notamment le Galaxy AI UX pliable , le réfrigérateur sur mesure UX et l’ exposition Newfound Equilibrium à la Milan Design Week 2024. Le Galaxy AI UX pliable permet une communication fluide partout et à tout moment grâce à des fonctionnalités mobiles basées sur l’IA comme Live Translate, qui permet de converser facilement avec quelqu’un dans une autre langue. Et grâce à la fonctionnalité double écran de la série Galaxy Z, vous pouvez basculer votre appareil en FlexMode afin que les deux parties puissent voir la conversation traduite de manière plus naturelle. Le réfrigérateur sur mesure UX offre diverses expériences qui simplifient la vie des utilisateurs, comme la gestion des listes d’aliments et le contrôle des appareils connectés. Et l’exposition Newfound Equilibrium présente la philosophie de conception centrée sur l’utilisateur de Samsung dans le but d’inspirer une vision d’un avenir meilleur qui englobe l’équilibre entre les personnes et la technologie.