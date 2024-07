Lors d’un événement grandiose, Honda Tunisie a célébré le lancement de ses nouveaux modèles au siège de la Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire officiel en Tunisie. Cet événement a marqué une nouvelle ère pour la marque, mettant en avant l’innovation et la performance de ses véhicules.

Sous la direction de Messieurs Sofiene Ajengui, Directeur Général, et Skander Baccouri, Directeur Marketing de Honda Tunisie, les invités ont pu découvrir en exclusivité les nouvelles Honda Accord et Honda ZR-V. La présentation a mis en lumière la vision avant-gardiste de Honda et son engagement envers le marché tunisien.

Parmi les invités d’honneur, deux éminents membres du siège régional de HONDA MOTOR COMPANY ont fait le déplacement pour cette occasion spéciale à savoir M; Raj Johal | General Manager – Automobile, Motorcycle & Power Product. Training/PR & Comms et M. Cesar Alzona | Assistant Manager – Business Development and Marketing. Sales Training.

Présentation de la HONDA ACCORD

La nouvelle Honda Accord, équipée d’un moteur 1.5 L essence de 4 cylindres en ligne, développe une puissance de 182 CH DIN et un couple de 233 Nm. Avec sa boîte de vitesses CVT automatique à variation continue, ce modèle promet une expérience de conduite fluide et performante. Côté confort, l’Accord offre trois modes de conduite (Normal, Sport, Économique), un système de démarrage à distance, une climatisation automatique bizone, et un intérieur en cuir perforé. La technologie est au cœur de ce modèle avec un écran tactile de 12.3 pouces, 12 haut-parleurs BOSE, une compatibilité Android Auto et Apple CarPlay et la suite de sécurité active et d’aide à la conduite Honda Sensing.

Présentation du SUV HONDA ZR-V

Le SUV Honda ZR-V, également équipé d’un moteur 1.5 L essence de 4 cylindres en ligne, offre une puissance de 182 CH DIN et un couple de 240 Nm.

Ce SUV compact se distingue par ses dimensions généreuses (4,569 m de longueur et 1,840 m de largeur) et son volume de coffre extensible de 380 à 1300 litres. Côté sécurité, le ZR-V est équipé de 8 airbags, d’un système de surveillance d’angle mort (Lane Watch TM), et de nombreuses autres technologies très développées Honda Sensing pour assurer une conduite sécurisée et agréable.

Engagement de Honda pour la sécurité routière en Tunisie

Honda Tunisie a réaffirmé son engagement pour la sécurité routière lors de cette soirée.

En effet une délégation de hauts responsables de la garde nationale et à leur tête le colonel Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Direction Générale de la Garde Nationale, étaient les invités d’honneur pour les efforts enregistrés et les distinctions notées lors des dernières saisons estivales.

Mr Houssemeeddine Jebabili a donné une allocution suivie d’une remise de prix.

Dans le même contexte, M. Mourad Jouini, expert en sécurité routière et fier de plusieurs décennies d’engagement pour cette noble cause a rejoint les invités et s’est exprimé à son tour démontrant l’importance de la sécurité routière et la prévention active auprès des automobilistes tunisiens, comme notamment au début de la saison des départs en vacances.

HONDA Racing & Sport Automobile en Tunisie

La dernière partie de l’événement a été consacrée au sport automobile, marquée par la présentation surprise de l’emblématique Honda Civic Type R. qui représente la quintessence de la performance, sécurité et de l’avancée technologique pour la marque japonaise.

Une cérémonie de remise des prix a honoré le pilote M. Walid Maazouz, sous l’égide de la Fédération Tunisienne de l’Automobile, en présence de son Président, M. Hichem Ameur, invité d’honneur pour la clôture de la soirée.

HONDA TUNISIE en a profité pour annoncer aux invités et aux médias que le pilote 8 fois champion de Tunisie de la catégorie TUNISIA TOURING CAR CHAMPIONSHIP sur HONDA CVIC a été choisi pour être l’ambassadeur de la marque pour la sportivité

Pour plus de détails, cliquez ici : https://honda-tn.com/