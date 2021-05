Idara TN et la Mairie de Bizerte ont l’immense plaisir de vous annoncer la signature d’une convention de partenariat dans le cadre d’une mission de digitalisation des services administratifs. Cette convention a pour objectif la dématérialisation de certaines procédures administratives dans le but de faciliter le quotidien des Bizertins et d’améliorer leur perception à l’égard des services fournis par les administrations publiques en général et les mairies en particulier.

La Mairie de Bizerte, consciente de l’importance que revêt la transformation numérique pour fournir des services rapides et à la hauteur des attentes des citoyens, a décidé de collaborer avec Idara TN afin de mettre à la disposition des habitants de Bizerte une variété de services.

Idara TN, est un portail en ligne qui a pour objectif de contribuer à la digitalisation de l’administration Tunisienne. Toutes les procédures administratives sont expliquées et regroupées en un seul endroit www.idara.tn. Idara TN offre une large gamme de services proposés pour les particuliers et les professionnels tels que : les procédures administratives en ligne, le téléchargement des documents, la consultation juridique en ligne, la génération de contrat en ligne, l’accompagnement des sociétés, etc. D’autres service sont en cours de finalisation actuellement tels que : la signature électronique et les extraits de naissance en ligne.

En septembre 2019, Idara.tn a obtenu le label Startup Act prouvant l’innovation et la pertinence du projet et en mars 2021, la plateforme Idara.tn a été sélectionnée dans le TOP 100 des startups innovantes en Tunisie, par le magazine électronique Tunisie.FR.

La convention de partenariat, a été signée en début du mois d’Avril et des réunions périodiques auront lieu entre les deux équipes afin d’avancer ensemble sur les différentes étapes et bien mener le projet.

