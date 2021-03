La startup tunisienne NGSign, éditrice de solutions de confiance électronique, annonce une levée de fonds de 1,5 million de dinars auprès d’institutions et fonds d’investissement.

NGSign a été fondé en 2016 par Khadija Ferjani et Mohamed Ali Tarhouni. En 2018, Dr. Moez Ben Mbarka a rejoint l’équipe en tant que CEO et expert en signature électronique après une expérience de plus de 11 ans chez un leader européen de la signature électronique et plusieurs années en tant que membre de plusieurs groupes de travail ESI (groupes d’experts éditeurs des standards européens de la signature électronique qui sont également les standards de référence en Tunisie et dans la région).

L’expertise de l’équipe fondatrice a permis à NGSign de développer une suite complète de solutions de services de confiance incluant la signature électronique (NGSign), le Cachet Électronique Visible (QRSecure) et la gestion des demandes de certificats électroniques (Remote Trust).

La plateforme NGSign est la première plateforme tunisienne de signature électronique en ligne. Elle permet de signer et faire signer des documents en toute sécurité toute en garantissant la valeur probante des documents signés. NGSign offre également une gestion avancée de transactions de signatures (plusieurs signataires, plusieurs documents, plusieurs rôles…) et d’organisations (utilisateurs et workflows).

NGSign propose plusieurs types de signature électronique et supporte depuis mai 2020 les certificats DigiGO de TunTrust. Nos solutions sont homologuées par TunTrust ; notre partenaire dans plusieurs projets nationaux.

Les solutions de NGSign ont permis l’adoption de la signature électronique par plusieurs organismes publics et privés notamment, la première banque et la première assurance à passer la signature électronique. NGSign a aussi réussi à s’exporter en Afrique depuis 2017 avec plusieurs projets de mise en place de solutions eGov et missions de conseil.

Ce nouveau financement permettra à NGSign de consolider son positionnement sur le marché tunisien et à se développer pour se positionner en tant qu’un des leaders des services de confiance électronique en Afrique et à l’International.

