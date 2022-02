Le mois de février marque le début des soldes qui se poursuivront jusqu’au mois de mars. L’occasion pour beaucoup d’entre nous de profiter de belles promotions pour se faire plaisir à moindre coût. Pour que les cybermenaces ne viennent pas assombrir ce tableau, voici quelques conseils de cyber sécurité :

Étape 1 : Le choix de la connexion

Les réseaux sécurisés doivent toujours être privilégiés dans notre vie quotidienne, mais d’autant plus lors de nos achats en ligne. Choisissez en priorité votre réseau personnel, si vous avez configuré le routeur de votre domicile. Au contraire, fuyez les réseaux Wi-Fi gratuits dans les lieux publics.

Étape 2 : La protection des appareils

Que vous fassiez vos emplettes sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, vérifiez toujours que ces appareils et les applications soient à jour. Sécurité supplémentaire, installez une solution de sécurité.

Étape 3 : La connexion exclusive à des sites de confiance

Choisissez minutieusement les sites internet sur lesquels vous faites votre shopping en ligne, préférez les sites que vous connaissez et sur lequel vous avez déjà fait des achats. Attention cependant, les hackers savent très bien falsifier les sites les plus connus, comparez alors l’adresse l’URL.

Étape 4 : Aucun partage d’informations personnelles

Vous recevrez sûrement en cette période de nombreux e-mails ou SMS pour vous faire part des promotions sur les sites d’e-commerce. Certains d’entre eux vous demanderont aussi de mettre à jour les informations de votre compte. Et ceci sera très certainement un piège.

Étape 5 : La méfiance envers les offres promotionnelles trop belles pour être vraies

Si vous recevez une promotion vous semblant inhabituelle, prenez un temps de recul pour analyser la situation et ne craquer pas. Ceci est probablement une escroquerie, vous ne recevrez jamais le produit en question ou, pire, vous pourriez voir vos données bancaires usurpées.

Étape 6 : La réflexion avant chaque clic

Avant d’effectuer quel qu’achat que ce soit, prenez toujours un temps de réflexion pour vous assurez que cet article provient d’une source bien légitime. Ne cliquez jamais sur les liens dans les e-mails de promotions d’un expéditeur que vous ne connaissez pas, sur les sites Web non identifiés ou sur des profils sur les médias sociaux.

Étape 7 : L’information sur les politiques d’envoi et de retour

Avant chaque achat, vérifiez attentivement les politiques de l’entreprise en matière d’envoi et de retour sur le site d’achat. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise, certains sites vendent des biens défectueux ou de la contrefaçon tout en refusant évidemment les retours et remboursements.

Étape 8 : Vérification de vos comptes bancaires

Une fois votre achat effectué, la prudence n’est pas terminée. Inspectez fréquemment vos relevés bancaires durant les semaines suivant la transaction pour détecter au plus vote les potentielles fraudes.

Le maître-mot pour ce lèche-vitrine virtuel est sans aucun doute la « prudence ». Soldes ou non, soyez toujours vigilant lorsque vous faîtes du shopping en ligne. Cependant, si vous respectez ces étapes, tout devrait bien se passer.

(Vus 12 fois, 1 visites Aujourd'hui)