Alors que le décor est planté pour un été de sport plein d’action, la dernière gamme de téléviseurs et de barres de son de LG est là pour donner vie à chaque jeu de classe mondiale. Pour offrir l’expérience de spectateur la plus authentique à la maison, LG combine des visuels à couper le souffle avec un son fascinant, garantissant que chaque moment déterminant du jeu ou démonstration d’excellence athlétique puisse être visionné dans toute sa splendeur.

Alors que les retransmissions sportives en résolution 4K deviennent de plus en plus disponibles, les téléviseurs LG sont prêts à offrir des couleurs vives et une clarté réaliste qui plongeront pleinement les spectateurs dans la tension incomparable d’une compétition à élimination directe cet été. L’association d’images 4K avec un écran de télévision LG ultra-large permet aux fans de sport de s’impliquer pleinement dans chaque moment et célébration cruciaux. De la capture de l’action gagnante à la représentation fidèle de l’atmosphère énergique du stade, cette combinaison puissante plonge le spectateur au cœur de l’action avec un niveau de réalisme inégalé.

Alimenté par le processeur α (Alpha) AI, qui optimise la qualité de l’image et du son, chaque détail du jeu, jusqu’à chaque brin d’herbe et chant de la foule, est présenté avec une clarté nette et éclatante. Les derniers processeurs Alpha AI de pointe développés par LG sont également dotés de l’IA Super Upscaling1 avec une analyse précise de l’image au niveau des pixels, révélant les détails et la profondeur de la scène. Même lorsqu’une diffusion n’est pas en 4K, AI Super Upscaling améliore intelligemment la résolution du signal entrant pour le transformer en images 4K détaillées. Utilisant des algorithmes avancés pour augmenter la densité de pixels, les téléviseurs LG garantissent que chaque tir au but et chaque jeu passionnant sont affichés avec clarté, afin qu’aucun instant ne soit manqué.

Pour des expériences visuelles personnalisées, les téléviseurs LG offrent plusieurs paramètres polyvalents tels que le mode Sports, qui ajoute une plus grande clarté aux mouvements et aux expressions des joueurs. Un autre aspect qui distingue les téléviseurs LG est la capacité de restituer des jeux rapides avec précision. La technologie TruMotion, qui propose cinq options différentes, contribue à améliorer la clarté des mouvements rapides tels qu’une passe, un tir ou un dunk. Les séries LG OLED evo M, G et C ont toutes été certifiées VESA avec un indice ClearMR 9000, ce qui signifie qu’elles possèdent 85 à 95 fois plus de pixels clairs que de pixels flous.

Les téléviseurs LG OLED et QNED offrent des angles de vision larges qui permettent aux téléspectateurs de partager ces moments sportifs « Où étiez-vous ? » avec leur famille et leurs amis, qui peuvent les regarder depuis pratiquement n’importe où dans la pièce. L’expérience sportive ultime est accessible grâce aux pixels auto-éclairés du LG OLED qui émettent de la lumière dans toutes les directions, ou aux technologies de couleur Quantum Dot et NanoCell de QNED qui fournissent des images nettes et vives sous tous les angles.

Pour répondre aux besoins et préférences uniques de chaque fanatique de sport, les téléviseurs LG OLED sont disponibles en différentes tailles. Pour les salles plus grandes, l’option idéale pourrait être le modèle ultra-large de 97 pouces qui les place au cœur de chaque pièce de théâtre et célébration. Pour les petites pièces, les modèles de téléviseurs LG OLED commencent à 42 pouces pour permettre aux téléspectateurs de regarder le grand match sans sacrifier la clarté ou les détails de l’image. Les derniers téléviseurs QNED de LG sont disponibles de 43 à 98 pouces, il y en a donc pour tous les types de fans.