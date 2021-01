LG Electronics (LG) annonce un partenariat prévu avec Google afin d’intégrer Stadia à ses derniers téléviseurs intelligents webOS au cours de la seconde moitié de cette année.

Après l’arrivée de Stadia sur Google TV, LG sera le premier fabricant de téléviseurs à prendre en charge nativement le jeu Stadia via webOS.

LG démontre son engagement à soutenir les jeux de qualité sur ses supports haut de gamme, rendu encore plus impératif avec prise en charge pour son surround 4k et 5.1 pour les utilisateurs de Stadia Pro.

Stadia sur les téléviseurs LG va permettre aux clients de jouer instantanément aux jeux à succès Stadia tels que Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin’s Creed: Valhalla and Watch Dogs: Legion avec juste une manette Stadia et sans matériel supplémentaire ou téléchargements de jeux requis.

LG envisage de lancer le nouveau service d’ici la deuxième moitié de 2021 sur les téléviseurs intelligents LG en tant qu’application téléchargeable depuis le LG Content Store dans les pays ou Stadia est disponible. Stadia offre déjà plus de 130 jeux et d’autres sont régulièrement ajoutés. Les jeux peuvent être achetés individuellement ou bien les joueurs peuvent réclamer une cadence régulière de jeux à jouer gratuitement avec un abonnement à Stadia Pro, qui comprend des remises exclusives et jusqu’à 4K de résolution.

S’agissant de jeu, il est difficile de battre la combinaison de pointe Stadia et téléviseurs OLED de LG. Les pixels auto éclairés des téléviseurs OLED de LG garantissent une meilleure qualité d’image HDR de sa catégorie avec des noirs profonds et des couleurs extrêmement précises.

“Soutenir Stadia sur les téléviseurs LG est notre engagement envers les clients que le jeu est une fonctionnalité de plus en plus importante attendue par les propriétaires de téléviseurs LG ” a déclaré Lee Sang-woo, vice-président sénior du service commercial de LG Electronics Home Entertainment Company.

