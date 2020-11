STARZPLAY, le service de vidéo à la demande par abonnement qui connaît la plus forte croissance dans la région MENA, a annoncé aujourd’hui une alliance stratégique avec Jumia, la principale plateforme de e-commerce en Afrique.

Dans le cadre de ce partenariat, les membres de Jumia Prime en Égypte, au Maroc et en Tunisie peuvent désormais bénéficier d’abonnements gratuits STARZPLAY et profiter d’un divertissement de qualité à tout moment, en tout lieu et sur tout appareil. Les membres de Jumia Prime peuvent bénéficier d’abonnements STARZPLAY de 3, 6 ou 12 mois, qui seront inclus dans leur abonnement principal en plus de la livraison gratuite, de réductions et d’avantages supplémentaires lors d’achats avec Jumia.

Raghida Abou-Fadel, vice-présidente des ventes et du développement commercial chez STARZPLAY, a déclaré : « Notre objectif a été d’assurer un accès facile à un contenu de divertissement de qualité pour tous nos clients à travers la région MENA. Fournir un abonnement STARZPLAY via Jumia, la principale plateforme de e-commerce, permet de diffuser plus facilement notre contenu attrayant à un plus grand nombre de clients sur les principaux marchés d’Afrique du Nord. Nous sommes fiers de ce partenariat stratégique, qui nous permettra d’étendre davantage notre portée en nous connectant avec de nouveaux utilisateurs sur ces marchés. » Apoorva Kumar, vice-président principal des services logistiques de Jumia, a déclaré : « En tant que plateforme de e-commerce leader en Afrique, notre objectif est de fournir à nos consommateurs un accès facile à une très large gamme de produits et de services à des prix imbattables. Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des avantages et des réductions supplémentaires lors de leurs achats en ligne et nous sommes ravis d’offrir à nos membres Jumia Prime un nouveau service de divertissement passionnant avec STARZPLAY, le premier fournisseur de services de streaming de la région.

STARZPLAY offre un divertissement incroyable pour toute la famille, y compris des films hollywoodiens et arabes, des séries TV, des documentaires, des divertissements pour enfants et du contenu original. STARZPLAY propose des milliers de titres premium, tels que des séries à succès originales comme Baghdad Central, Power, Outlander et Spartacus, et des séries populaires très appréciées comme Friends, The Big Bang Theory, The Office et Grey’s Anatomy, ainsi que les plus grands blockbusters hollywoodiens et du contenu arabe très récent.

Lancé en juin 2019, Jumia Prime est un programme d’adhésion qui donne accès à une gamme de services et d’offres numériques de Jumia. Conçu pour des acheteurs fidèles, Jumia Prime supprime les frais d’expédition, permettant aux membres d’économiser de l’argent chaque fois qu’ils passent une commande.