STARZPLAY, le principal service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), a conclu un partenariat avec la société de médias et de divertissement Image Nation Abu Dhabi, lauréate d’un Oscar, pour créer sa première série au contenu original. La production débutera en 2020 avec un contenu en langue arabe qui devrait être diffusé vers la fin de la même année.

La production sera une anthologie de légendes urbaines, chaque épisode racontant une histoire différente. La série explorera des contes régionaux et fables du Moyen-Orient qui trouveront un écho auprès du public arabophone de STARZPLAY. La série sera produite par Yasir Al-Yasiri (Shebab Sheybab) sous l’égide de sa société de production, Starship Entertainment, avec Mansoor Al Feeli. Al-Yasiri s’est également joint à la réalisation d’un des épisodes avec d’autres directeurs régionaux qui seront annoncés.

Cette annonce fait suite à l’accent mis récemment par Image Nation sur du contenu épisodique, après avoir diffusé la célèbre série télévisée documentaire History of the Emirates. La série a été lancée sur les chaînes locales et internationales lors de la 48e journée nationale annuelle des Émirats arabes unis et est actuellement diffusée dans 50 pays à travers le monde sur National Geographic.

Maaz Sheikh, co-fondateur et PDG de STARZPLAY, a déclaré :

«Il s’agit d’une véritable étape dans le développement de STARZPLAY alors que nous entrons dans un nouveau domaine, en produisant pour la première fois notre propre contenu original en arabe. Alors que nous continuons à nous concentrer sur nos utilisateurs et à offrir la plus grande valeur en termes de contenu de qualité et d’accessibilité, nous sommes heureux d’avoir conclu un accord avec l’une des principales maisons de production de la région qui a acquis une renommée internationale pour ses films, séries et documentaires de qualité. Nous espérons que c’est le début d’un long et fructueux voyage avec Image Nation alors que nous entrons dans un espace de contenu original, axé initialement sur la langue arabe. “

Michael Garin, PDG d’Image Nation Abu Dhabi, a déclaré:

« Cette région abrite un large public de consommateurs de contenu, désireux de regarder du contenu fabriqué localement, qui les représente et résonne pour eux. En tant que tel, nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec STARZPLAY qui commence à produire du contenu original pour la région MENA et avec qui nous continuons à bâtir une industrie créative et durable des médias au Moyen-Orient.

Khaled Benchouche, vice-président directeur de la programmation et des acquisitions chez STARZPLAY, a ajouté :

« Depuis sa création, nous avons toujours maintenu le contenu roi en matière de satisfaction client. En tant que plate-forme de divertissement locale et régionale , il était logique que la prochaine étape de notre croissance soit de produire notre propre contenu original en arabe pour plaire à nos abonnés dans toute la région MENA. Nous sommes ravis de nous associer à Image Nation, dans cet effort visant à améliorer notre attractivité, en atteignant de nouveaux publics cibles avec de nouvelles options engageantes de visionnage. “

Ben Ross, directeur du contenu chez Image Nation Abu Dhabi, a ajouté:

« Image Nation Abu Dhabi est fière de créer du divertissement de qualité de niveau international tout en conservant les perspectives locales et régionales en sachant que le public est impatient de le voir. En tant que plate-forme axée sur la région MENA, STARZPLAY est la partenaire idéale pour ce projet et nous sommes ravis d’aider à lancer cette série d’étapes pour le public dans cette région et au-delà. “

Start-up numérique innovante de la région, STARZPLAY a connu une croissance exceptionnelle et bénéficie actuellement d’un leadership sur le marché de la vidéo en ligne par abonnement. Pionnière en termes de modèle économique, la société a réussi à établir des partenariats mutuellement avantageux avec certaines des principales entreprises de télécommunications de la région et offre des options de paiement flexibles grâce aux forfaits mobiles et WiFi existants des clients.

Disponible dans 20 pays à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Pakistan, avec plus de 10.000 heures de contenu, y compris les films de premier choix, des séries exclusives et en arabe, STARZPLAY a su assurer sa place en tant que numéro un dans la région MENA.