STARZPLAY, le premier service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), a annoncé le lancement d’un nouveau partenariat avec BluTV, le premier et le plus grand service local de vidéo à la demande par abonnement en Turquie, disponible dans le monde entier pour tous les publics turcophones et arabophones.

Avec ce nouveau partenariat, les abonnés à STARZPLAY dans la région MENA auront accès au catalogue turc le plus demandé de BluTV, avec des séries dramatiques locales populaires, toutes doublées en arabe. Ce complément sera disponible dans un espace dédié sur toutes les plateformes existantes de STARZPLAY. Offrant une valeur ajoutée dans le cadre du lancement, les abonnés à STARZPLAY peuvent profiter gratuitement du fantastique catalogue turc de BluTV pendant les trois premiers mois en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.

Ce partenariat accélère la stratégie d’expansion de STARZPLAY, qui vise à fournir du contenu diversifié à sa base croissante d’abonnés. Au début de l’année, le service de streaming a lancé deux chaînes additionnelles en partenariat avec les marques internationales discovery+ et UFC.

Danny Bates, CCO et co-fondateur de STARZPLAY, a déclaré : « Dans le secteur très concurrentiel de la SVOD, il est important de mettre à jour en permanence notre offre de contenu et de proposer des choix de divertissement diversifiés et pertinents pour nos abonnés. Notre partenariat avec BluTV est une extension de notre stratégie commerciale pour 2021 alors que nous continuons à faire des pas décisifs dans l’agrégation de contenu. Le portefeuille de BluTV offre un large éventail de programmes captivants animés par des récits axés sur la famille et nous sommes convaincus que ces séries turques seront appréciées de tous. » Aydin Dogan Yalcindag, fondateur et PDG de BluTV, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer au premier fournisseur de services de streaming du Moyen-Orient, qui nous offre une opportunité formidable de proposer des histoires passionnantes aux fans de divertissement turc dans la région. Les programmes turcs sont très appréciés dans le monde arabe et, en tant que pionniers du marché SVOD turc, nous sommes ravis d’étendre notre offre aux fans de la région. Notre investisseur, le géant américain de la télévision Discovery, a établi un partenariat avec STARZPLAY dans la région MENA, ce qui représente une excellente occasion d’étendre nos services à de nouveaux marchés et d’offrir une véritable valeur ajoutée aux clients. Nous sommes impatients de travailler avec STARZPLAY et d’amener le divertissement turc à un tout autre niveau. »

Les émissions disponibles via BluTV sur STARZPLAY, dont les fans peuvent profiter gratuitement pendant les trois premiers mois, comprennent :

Yarım Kalan Aşklar

Ozan, journaliste idéaliste, est sur le point d’épouser Elif, qui est journaliste comme lui. Le couple, qui s’aime follement va devoir faire face à un terrible événement quand Ozan perd la vie dans un accident de la route. Or à travers un nouveau corps, Ozan retrouve sa vie perdue et doit relever deux défis : découvrir qui l’a tué et tout raconter à Elif. Regardez la bande-annonce ici

Gürkan Chef

Douze candidats tentent d’impressionner le célèbre chef cuisinier et connaisseur de viande, Chef Gürkan Sef, avec leurs talents en matière de barbecue. Ils doivent planifier et combiner leurs compétences et connaissances pour créer un menu pour le chef Gürkan en seulement 30 minutes. Regardez la bande-annonce ici

Aşk-ı Memnu

Ayant perdu sa femme il y a 11 ans, Adnan consacre toute son attention à sa fille Nihal et à son fils Bülent. Adnan vit dans l’une des demeures les plus en vue le long du Bosphore à Istanbul avec Behlül, le fils d’un parent et la nounou de ses enfants. Il fait la connaissance de Bihter, la fille d’un couple mondain, une élégante, et belle jeune femme qui hypnotisent tous ceux qui la croisent, et Adnan en tombe très amoureux. Bien qu’elle cherche la paix, la confiance et le bonheur dans le manoir d’Adnan, Bihter va connaitre la passion avec Behlül. Mais, cet amour interdit va affecter tous les membres de la famille. Regardez la bande-annonce ici

Yeşilçam ( Yeşilçam )

Yeşilçam raconte l’histoire d’un producteur qui renaît de ses cendres à l’âge d’or de Yeşilçam (l’ère hollywoodienne turque) dans le contexte de la Turquie des années 1960. La série promet d’être un drame, plein d’action et d’émotions intenses. Regardez la bande-annonce ici

Meryem ( Meryem )

Meryem est l’histoire d’une femme qui endosse la responsabilité d’un crime qu’elle n’a pas commis pour l’homme qu’elle aime. Oktay est le procureur qui est prêt à tout pour sa carrière et le pouvoir et Savaş est aveuglé par le désir de vengeance après avoir perdu la femme qu’il aime. Un accident lors d’une nuit pluvieuse change la vie de ces trois personnes. Regardez la bande-annonce ici

Avec des milliers d’heures de contenu premium, dont des blockbusters, des séries TV exclusives, du contenu pour enfants et des séries arabes, STARZPLAY est aujourd’hui le numéro un dans la région MENA. Le service est disponible dans 20 pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et au Pakistan pour que les fans puissent profiter d’un contenu de qualité en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.

