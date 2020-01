Le premier service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), s’est associé à Finyal Media, l’entreprise de production régionale spécialisée dans la création de podcasts, pour produire une série de podcasts arabes. L’annonce fait suite à l’accent croissant mis par STARZPLAY sur la production de contenu arabe sur de multiples supports numériques, ayant également annoncé sa première série de contenu original plus tôt ce mois-ci.

STARZPLAY collaborera avec Finyal pour produire une série de 12 épisodes qui sortiront à peu près en même temps que la série dramatico-historique « Vikings » – la série acclamée par la critique du créateur et unique écrivain Michael Hirst qui dépeint les histoires remarquables des vies et des aventures épiques de pillards et explorateurs au Moyen Âge. Intitulé « Vikings – The Nine Realms », le scénario du podcast tourne autour de la mythologie nordique des Vikings et comportera deux épisodes hebdomadaires.

Nadim Dada, directeur de l’acquisition de contenu STARZPLAY, a déclaré: “Avec la qualité croissante du contenu audio arabe sur les chaînes de podcasts dans la région, STARZPLAY est heureux de s’associer avec Finyal Media pour créer l’histoire de « The Nine Realms » Ce podcast complète grandement le contenu existant et toujours populaire de STARZPLAY sur le thème viking, permettent aux fans d’aller au-delà des films et séries et d’en apprendre davantage sur l’histoire et la mythologie de leurs personnages préférés. Le partenariat souligne en outre notre engagement et notre orientation vers la production de contenu arabe alors que nous continuons d’offrir un contenu inégalé à nos clients sur plusieurs fronts. ” Leila Alanani, PDG de Finyal Media, a déclaré : ” Les podcasts sont un média incroyable pour raconter des histoires et nous croyons fermement que les podcasts en langue arabe sont un excellent moyen d’aider les jeunes à renouer avec le monde arabe. Nous sommes ravis de nous associer à STARZPLAY pour offrir un contenu unique à nos auditeurs arabes. “

Disponible dans 20 pays à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Pakistan, avec plus de 10.000 heures de contenu, y compris des films premium, des séries exclusives et arabes, STARZPLAY a également assuré sa place en tant que numéro un dans la région MENA.