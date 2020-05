Les images du téléphone LG Velvet tant attendu, proviennent du site communautaire Koren Naver qui montre des images pratiques de LG Velvet en deux couleurs Aurora Grey et Aurora White.

Spécifications du LG Velvet

Selon le site Web de LG Corée, le LG Velvet comportera un écran cinématique Cinema FullVision de 6,8 pouces 20,5: 9. Le téléphone comportera également des «haut-parleurs stéréo» et un «son d’intelligence artificielle».

Du côté de l’appareil photo, le LG Velvet comportera une configuration de caméra arrière triple comprenant un appareil photo principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 5 MP à l’arrière. Le prochain LG Velvet sera également livré avec un support 5G propulsé par Snapdragon 765 5G SoC.

LG indique que le nouveau LG Velvet sera également livré avec divers accessoires exclusifs, dont un «LG Dual Screen» et un «Stylus Pen», qui seront disponibles à l’achat séparément.

LG Velvet sera livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage embarqué qui seront également extensibles jusqu’à 2 To via une carte Micro SD. Le téléphone embarquera une batterie de 4 300 mAh avec la technologie Qualcomm Quick Charge 4+.

Les autres fonctionnalités de LG Velvet, y compris les options de connectivité, comprennent le NFC, le port USB Type-C, IP68, HDR10, Bluetooth 5.1 et la prise en charge réseau 3G / 4G LTE-A / 5G.

LG Velvet sera disponible en Corée du Sud à partir du 15 mai. Le téléphone sera disponible Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green et Illusion Sunset.