Tetra Pak, Délisso et Danao , lancent le programme Super Ecolo, pour sensibiliser les enfants à la question du développement durable et au recyclage en partenariat avec des acteurs engagés dans les solutions de recyclage et de gestions de déchets, Sotipapier et Afrec.

Ce programme s’adresse aux enfants du primaire, à travers un personnage animé intitulé “Super Écolo” : Grâce à ses super pouvoirs, ce petit robot, composé de matériaux divers directement issus de notre quotidien, vient inculquer aux enfants, de manière très ludique, les gestes basiques du recyclage et de la gestion des déchets dans le but de nettoyer la ville et de préserver l’environnement.

Pour sa première édition 2021, le programme est décliné sous la forme d’un concours créatif auquel participent plus de 30 écoles tunisiennes. Des ateliers de bricolage Super Ecolo sont animés par les enseignants : ils font appel à la créativité des élèves pour donner une seconde vie aux matériaux et aux emballages carton en créant des œuvres qui seront exposées et soumises aux votes du public sur la plateforme digitalewww.super-ecolo.com dès le 12 avril 2021.

« Avec nos partenaires, nous souhaitons, à travers le lancement de ce programme sensibiliser les plus jeunes à la question importante du recyclage et à celle du développement durable. Les bons gestes de tri et de réduction des déchets s’acquièrent dès le plus jeune âge et s’appliquent au quotidien, d’où l’intérêt de l’initiative ludique et créative «Super Ecolo», ont déclaré les responsables de Délisso et Danao.

De plus, grâce à aux partenaires engagés Sotipapier et Afrec., le programme Super Ecolo met également en place des bennes de tri sélectif et de recyclage dans toutes les écoles participantes au concours et se charge de la collecte et du recyclage des matériaux au niveau des bennes de recyclage.

Ainsi, les enfants sensibilisés par le programme Super Ecolo, pourront adopter les bons gestes au quotidien, et ce au-delà même de la période du concours.

A propos de Tetra Pak

Tetra Pak est un leader mondial de la transformation alimentaire et des solutions d’emballage. En étroite collaboration avec nos clients et nos fournisseurs, nous fournissons des produits sûrs, innovants et respectueux de l’environnement qui répondent chaque jour aux besoins de centaines de millions de personnes dans plus de 160 pays. Avec plus de 25 000 employés dans le monde entier, nous croyons en un leadership industriel responsable et en une approche durable des affaires. Notre promesse, “PROTEGE CE QUI EST BON™”, reflète notre vision qui consiste à nous engager à rendre les aliments sûrs et disponibles, partout.

Pour plus d’informations sur Tetra Pak, consultez le site https://www.tetrapak.com/maghreb/sustainability

A propos de Délisso et Danao

Délisso et Danao sont des marques du Groupe Délice.

Délice est le leader dans le secteur de l’agro-alimentaire en Tunisie et a pour mission l’approvisionnement laitier plus sain et de meilleures qualités.

Le groupe Délice s’engage à la préservation de l’environnement de par sa stratégie RSE qui constitue aujourd’hui un pilier de son ADN de marque.

A propos de Sotipapier

Leader africain du papier Kraft destiné aux sacheries pour la fabrication de sacs grande contenance, du papier TestLiner et Cannelure destiné à la production de carton ondulé, l’entreprise tunisienne Sotipapier, implantée à Belli (gouvernorat de Nabeul) s’est également imposée comme un acteur économique citoyen en s’équipant très tôt d’un système de traitement des eaux usées et en investissant dans le recyclage des déchets en papier et du carton à hauteur de 50 000 tonnes par an et être ainsi la référence de la « valorisation matière » dans ce domaine.

A Propos de Afrec (African Recycling)

Afrec est une société qui se met au service des professionnels et des particuliers pour assurer la collecte, tri et la valorisation des déchets recyclables avec un engagement inouïe permettant à ses partenaires de se débarrasser de leurs déchets d’une manière durable

